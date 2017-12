Le conseil municipal désigne des élus de tous les partis politiques en tant que représentants de la Ville

Mardi soir, à la séance régulière du conseil municipal, une part importante de l’ordre du jour était consacrée à la nomination de conseillers municipaux qui siègeront au sein d’instances municipales, comités, commissions ou conseils d’administration où des postes sont réservés à la Ville. Tous les conseillers, incluant ceux de l’opposition, se sont vus attribuer des responsabilités.

« Avec ces nominations, nous voulons que tous les représentants élus par la population lavalloise puissent participer à la prise de décision dans de nombreux dossiers », précise le maire de Laval, Marc Demers, qui désire que ce geste d’ouverture à l’égard de l’opposition motive tous les élus à chercher l’intérêt supérieur des Lavallois. « Le rôle des élus du conseil municipal est de délibérer pour définir l’intérêt général de la population, en collaborant, quel que soit le parti, quel que soit l’enjeu ».



Voici l’ensemble des nominations effectuées par le conseil municipal, ainsi que la durée des mandats :



Tourisme Laval

Sandra El-Helou agira à titre de représentante de la Ville au conseil d’administration de Tourisme Laval pour un mandat de deux ans.



Société de transport de Laval (STL)

Gilbert Dumas sera président et administrateur du conseil d’administration de la STL, alors qu’Éric Morasse sera vice-président et administrateur. Aline Dib, Jocelyne Frédéric-Gauthier et Vasilios Karidogiannis seront tous membres et administrateurs, pour un mandat de quatre ans.



Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Le maire Marc Demers ainsi que Sandra El-Helou et Ray Khalil siégeront au conseil d’administration de la CMM. Le mandat se termine en même temps que celui au conseil municipal.



Conseil consultatif agricole (CCA) de Laval

Ray Khalil occupera le poste de président du CCA. Jocelyne Frédéric-Gauthier, Daniel Hébert et Éric Morasse seront membres. Le mandat se termine en même temps que celui au conseil municipal.



Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Daniel Hébert sera membre et président du CCU. Virginie Dufour, Ray Khalil et Yannick Langlois se joindront à lui à titre de membres. Le mandat est de deux ans et est renouvelable.



Comité de coordination des ressources publiques (CCRP)

David De Cotis, Aline Dib et Gilbert Dumas seront membres du CCRP. Ce comité coordonne sept programmes de soutien financier ponctuel élaborés et entérinés en 2016 pour gérer efficacement les ressources municipales et donner un cadre référence pour répondre aux demandes adressées à la Ville. La gouvernance du CCRP sera arrimée au Service de la culture, des loisirs, des sports et du développement social. Le mandat se termine en même temps que celui au conseil municipal.



Comité du régime de retraite des employés de la Ville

Les nouveaux membres du Comité sont Sandra Desmeules, Ray Khalil et Michel Poissant. Le mandat est de trois ans.



Commission de l’habitation et du logement social

Le maire, qui est membre d’office de la Commission, sera accompagné de Nicholas Borne, à titre de président, ainsi que de Stéphane Boyer, Sandra Desmeules et Christiane Yoakim. Le mandat est de quatre ans.



Commission de la gouvernance

Stéphane Boyer a été nommé président de la Commission de la gouvernance. Aline Dib, Claude Larochelle, Aglaia Revelakis et Isabelle Tassoni seront membres. Le maire est membre d’office. Le mandat se termine en même temps que celui au conseil municipal.



Comité de vérification de la Ville de Laval

Yannick Langlois sera président du Comité de vérification de la Ville de Laval, dont Sandra Desmeules, Sandra El-Helou et Isabella Tassoni seront aussi membres. La durée du mandat est établie au moment de la nomination et n’excède pas la date prévue pour l’élection générale qui suit.



Comité consultatif en environnement (CCE)

Virginie Dufour et Aram Elagoz seront membres du CCE pour un mandat de deux ans renouvelable.