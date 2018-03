Les membres de la FCM à Laval: Des échanges productifs, un accueil chaleureux

Les 150 participants au conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), dont près d’une centaine d’élus de différentes villes du Canada, ont trouvé leur semaine de travail productive et inspirante. Ils étaient réunis à Laval depuis le 6 mars pour discuter des enjeux qui touchent les grandes villes du Canada.

« Comme c’est toujours le cas, nos discussions ont reflété l’étroite collaboration et la vision commune que nous entretenons à l’effet de bâtir des collectivités plus concurrentielles et plus agréables pour nos citoyens d’un bout à l’autre du pays », a déclaré Bill Karsten, premier vice-président de la FCM et conseiller municipal de la Ville de Halifax.

Au cours de leur séjour, les participants ont pu apprécier les attraits touristiques de la ville et, entre autres, assister à un match de l’équipe professionnelle de la Ligue américaine de hockey, les Rockets de Laval.

« Nous espérons que l’atmosphère que nous avons créée autour de cette importante réunion a permis aux sessions de travail de se dérouler dans des conditions optimales. Outre la fierté que les citoyens lavallois peuvent ressentir dans le fait d’accueillir ces représentants de plusieurs villes du pays, il y a également la satisfaction de voir que les enjeux municipaux sont portés auprès du gouvernement fédéral par des élus très soucieux de tous les aspects de la qualité de vie des citoyens », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers, après avoir salué les participants au cours de leur dernière session de travail.

M. Demers a tenu à remercier les membres du conseil d’administration pour leur travail consciencieux, qui permet de donner des orientations bien ciblées sur les besoins des collectivités canadiennes dans le dialogue que la FCM entretient avec le gouvernement fédéral. Le maire les a également chaleureusement félicités pour leur magnifique initiative qui, depuis plusieurs années, les amène à amasser des livres pour les jeunes fréquentant les bibliothèques publiques. Cette initiative s’est traduite par le don de 70 livres aux Bibliothèques de Laval.

Le maire a poursuivi en soulignant l’apport de Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et membre représentant la Ville de Laval, au sein du conseil d’administration de la FCM.

« Sans dévoiler le détail des discussions tenues à huis clos, j’ai été frappée par la communauté de vision exprimée par les élus des villes sur des questions comme la légalisation du cannabis ou la montée des opioïdes dans nos rues. C’est une vision commune qui nous permet d’agir de façon concertée et de faire des demandes cohérentes pour obtenir des outils efficaces afin d’appliquer de nouvelles lois ou de lutter contre des phénomènes nouveaux qui mettent en danger la vie de nos jeunes », a confié Sandra Desmeules au sortir de la dernière session de travail.

Rappelons qu’outre la légalisation du cannabis, les membres du conseil d’administration de la FCM ont notamment abordé des questions ayant trait au dernier budget fédéral, au commerce international (ALÉNA, bois d'œuvre, etc.), les changements climatiques, la Stratégie nationale du logement du gouvernement canadien et la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Soulignons que la FCM est la voix nationale des gouvernements locaux du Canada. Elle compte près de 2 000 membres représentant plus de 90 % de la population canadienne.