La congestion routière à Laval au cœur du débat public à l’aube des élections

Le maire de Laval, Marc Demers a réagi à la proposition présentée ce matin par le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, sur le thème de la réduction de la congestion routière et de l’amélioration des transports publics dans la grande région métropolitaine.

«Le projet de tramway de Québec et cette proposition du parti québécois montrent que la diminution de congestion routière est un enjeu central du débat public. Il est positif de voir des formations politiques majeures proposer une action vigoureuse pour s’attaquer aux énormes coûts économiques et sociaux que cause cette congestion» a déclaré le maire de Laval.

M. Demers a poursuivi en affirmant que Laval adhère à l’idée que des investissements publics majeurs et qu’une planification globale sur plusieurs années sont nécessaires, voire incontournables, pour contrer les effets catastrophiques de cette congestion. «Dans ce dossier, l’inertie à un coût économique et social qu’on ne peut pas se permettre. L’indécision est un luxe qu’on ne peut se payer et il faut maintenant décider et agir» a insisté le maire.

Par la suite, M. Demers a rappelé que le projet du REM est un projet intéressant pour l’ensemble de la grande région métropolitaine mais qui, comme il l’a souvent précisé, n’apporte que peu de choses pour Laval.

«Les coûts de cette congestion routière, on le verra à notre forum du 23 avril, pèsent lourdement sur notre économie, sur la qualité de vie nos citoyens et la réduction des gaz à effets de serre à court et à long terme. À l’aube des élections, il faut donc saluer cette contribution au débat en espérant qu’elle nourrisse les réflexions de tous les élus» a conclu le maire Demers, en invitant tous les acteurs politiques à se joindre au débat public et à prendre de front ce problème qui hypothèque sérieusement la qualité de vie et l’avenir de tous les citoyens des grands ensembles métropolitains du Québec.

Rappelons que le Forum sur la mobilité et le transport collectif se tient à Laval, le 23 avril prochain, et qu’il réunit 19 municipalités et leurs représentants qui se pencheront sur les solutions à apporter pour réduire la congestion routière dans les bassins autoroutiers des autoroutes 13, 15 et 19.