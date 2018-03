La congestion routière a des conséquences sur l’environnement, selon le ministère des transports

Selon le ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Électrification des transports, les taux moyens de polluants atmosphériques et d’émission de gaz à effet de serre (GES) sont beaucoup plus élevés à basse vitesse en raison du surplus de carburant consommé dans les embouteillage.

En effet, à 5 km/h, une voiture émet 5 fois plus de CO 2 e qu’une voiture roulant à 95 km/h. On note également une augmentation significative pour les polluants atmosphériques affectant la qualité de l’air. Ces conséquences sur l’environnements’ajoutent à celles déjà connues sur la santé, l’économie et la société en général, engendrées par la congestion routière.

C’est d’ailleurs pour proposer des solutions concrètes et communes aux problématiques liées à la congestion que se tiendra le Forum sur la mobilité et le transport collectif le 23 avril prochain à Laval, auquel participeront 19 villes situées sur l’axe nord-sud entre Saint-Jérôme et Laval.

Le cardiologue spécialiste François Reeves comme conférencier

Le Forum aura le plaisir de recevoir un conférencier de renom pour parler du lien entre la congestion routière, l’environnement et la santé des individus. Lavallois d’origine, le docteur François Reeves est cardiologue d’intervention au CHUM et à la Cité-de-la-santé de Laval, en plus d’être professeur agrégé de médecine avec affiliation à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Réputé notamment pour ses ouvrages, dont Planète Cœur paru en 2011, Dr Reeves s’intéresse de près à la part qu’occupe l’environnement dans les maladies cardiovasculaires, et aux solutions qui existent pour que les administrations publiques contribuent à l’amélioration de leur environnement sanitaire.

Les villes participantes au Forum sur la mobilité et le transport collectif du 23 avril prochain sont Laval, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka, Saint-Placide, Terrebonne, Mascouche, Mirabel et Saint-Jérôme.