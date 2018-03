Soutien financier : 100 000 $ pour la Commission scolaire de Laval

Dans un communiqué de presse diffusé hier, la ministre des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, a, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, fait l'annonce d'un investissement pouvant atteindre 100 000 $ pour que la Commission scolaire de Laval réalise son projet visant l'apprentissage accru en milieu de travail en formation professionnelle.

Le gouvernement du Québec souhaite assurer une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail.

Le projet a pour but de faire réaliser une grande partie des apprentissages d’un programme d’études en milieu de travail, qui devient alors un lieu de formation privilégié, dans un environnement productif. Les élèves du programme d’étude Mécanique automobile pourront ainsi bénéficier d’une expérience pratique représentant 50 % et plus de la durée de leur formation grâce au partenariat établi avec les entreprises de la région de Laval.

La ministre Charbonneau souligne l'arrivée de cette bonne nouvelle pour Laval.

« Quelle bonne nouvelle que la réalisation de ce projet à la Commission scolaire de Laval. Je suis convaincue que les élèves du programme d’étude Mécanique automobile en bénéficieront grandement, car en mettant en pratique leur apprentissage, ils seront très bien outillés pour faire leur entrée sur le marché du travail. Cela aura évidemment des retombées positives pour la population, de même que pour de nombreuses entreprises de la région de Laval. » - Francine Charbonneau, ministre des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval

Fondements du projet

Ce projet d’apprentissage accru en milieu de travail fait partie des 14 projets sélectionnés en 2017-2018 par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’été 2017.

Le soutien financier est accordé dans le cadre du Budget du Québec 2015-2016, qui prévoit un montant total de 7,8 millions de dollars pour adapter des programmes de formation professionnelle et technique et y inclure un volet de formation en emploi.

Ces investissements s’inscrivent dans la foulée des travaux menés lors du Rendez-vous national de la main-d’œuvre de février 2017 et des journées de réflexion sur la formation professionnelle du 5 et 6 février 2018.

Enfin, le Budget du Québec 2017-2018 prévoit un soutien de 36,5 millions de dollars sur cinq ans pour donner un meilleur accès à la formation professionnelle et technique à temps partiel.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, se « réjouit à la fois pour les élèves qui auront la chance de vivre cette formation, et pour les employeurs qui pourront compter sur une main-d'oeuvre de grande qualité ».