Le caquiste, François Paradis, apporte son soutien aux Lavallois

Le député de Lévis de la Coalition Avenir Québec et porte-parole en santé et pour les aînés, François Paradis, a réalisé récemment une série de rencontre à Laval, accompagné de candidats de la Coalition Avenir Québec de la région: Mauro Barone (Mille-Îles), Christopher Skeete (Sainte-Rose) et Alice Khalil (Chomedey).

M. Paradis et les candidats caquistes ont débuté la journée en visitant l’organisme communautaire Mieux-Naître à Laval, situé dans le comté de Mille-Îles. Cet organisme a pour mission de soutenir les parents et de les aider à préparer la venue de leur nouveau-né.

M. Paradis et les candidats caquistes se sont par la suite déplacés dans le comté de Chomedey pour rencontrer de nombreux représentants de la communauté libanaise, très active et présente sur le territoire lavallois. De nombreux sympathisants étaient également présents pour discuter des enjeux de la prochaine campagne électorale.

« La présence de François Paradis à Laval a été une belle occasion pour nous tous de présenter nos orientations en matière de famille et de souligner toute l’importance pour notre parti des questions reliées à la famille, aux parents, aux enfants et aux aînés », souligne le candidat pour Sainte-Rose et porte-parole lavallois, M. Christopher Skeete.