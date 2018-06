« Merci à tous les citoyens impliqués qui ont rendu notre réélection possible » - Marc Demers

Le dimanche 15 avril à l’Embassy Plaza se tenait le 8e brunch annuel du Mouvement lavallois. Comme le veut la tradition en année postélectorale, le parti en a profité pour remercier ses quelques 500 bénévoles en les invitant à un brunch dominical.

Rappelons que les élections du 5 novembre dernier ont couronné le Mouvement lavallois qui a augmenté ses appuis à la mairie et fait élire 19 conseillers sur 21. Le chef du parti et maire de Laval, Marc Demers a été souligné que ce résultat éclatant n’aurait pas été possible sans le travail acharné de centaines de Lavallois impliqués pour leur ville et leur communauté.

Le maire a aussi profité de l’occasion pour rappeler que l’année 2018 marque l’anniversaire des dix ans du parti qui a été fondé en octobre 2008 pour offrir au Lavallois une alternative crédible à l’administration Vaillancourt. « Alors que commence notre deuxième mandat, je crois qu’on peut dire : mission accomplie. Cela, c’est en grande partie grâce à vous » a affirmé monsieur Demers.

Le chef du parti a aussi annoncé que c’est le 27 mai prochain que se tiendra l’assemblée générale annuelle de la formation politique. À cette occasion, trois postes seront en élection, dont la présidence à la suite de la démission d’Eric Morasse qui a été élu conseiller municipal dans Saint-François.