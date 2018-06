Le comité exécutif en bref

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 11 avril 2018.

En vue d’actualiser et d’approfondir sa connaissance du patrimoine bâti lavallois, la Ville s’est dotée d’un Inventaire du patrimoine architectural regroupant un ensemble de 789 biens patrimoniaux. Cet inventaire fait suite au préinventaire réalisé en 2015 et qui comprenait 1949 biens. Pour la Ville, le nouvel inventaire représente un outil supplémentaire parmi ceux qui lui serviront à orienter les décisions afin de mieux intervenir dans le domaine et de jouer un rôle de premier plan dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Cet inventaire sera accessible prochainement sur le site Internet de la Ville dédié à l’histoire et au patrimoine (histoire.laval.ca) et en données ouvertes sur le site Internet Données Québec (donneesquebec.ca) du gouvernement du Québec.

Demandes de subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec

La Ville de Laval présentera trois demandes de soutien au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts :

Manifestation et présentation publiques / Projet Banlieue! 2018;

Accueil d'œuvre de l'extérieur du Québec / Projet Banlieue! 2018;

Soutien à la programmation spécifique / saison 2018-2019 de la Salle Alfred-Pellan.

Rappelons que la Maison des arts de Laval a pour mission d'offrir une programmation pluridisciplinaire de haut niveau dans les meilleures conditions de représentation qui soient. L’offre de ce lieu municipal est axée principalement sur la création contemporaine (théâtre de création, danse contemporaine, musiques du monde et arts visuels) et majoritairement destinée au jeune public. La programmation est soutenue par de nombreuses activités de sensibilisation et d'accompagnement des publics.

Affichage dans les arénas

Les membres du comité exécutif ont approuvé le renouvellement de l'entente de cinq ans avec le Regroupement du sport à Laval ARSEL/CSL pour de l’affichage publicitaire dans les arénas municipaux, et ce, pour la période du 1er février 2018 au 30 janvier 2023. Le Complexe sportif Guimond, récemment acquis par la Ville de Laval, a été inclus dans l’entente, à laquelle a notamment été ajoutée l'option d'installer deux écrans numériques dans le hall d'entrée des arénas, et ce, dès la saison 2017-2018.

65 000 $ au Festival musical indépendant Diapason

Dans le cadre du Programme d'assistance financière et de soutien aux événements spéciaux de la Ville de Laval, les membres du comité exécutif ont accordé une subvention de 65 000 $ à la Centrale des artistes pour le Festival musical indépendant Diapason. Ce festival, qui en est à sa 10e édition, aura lieu du 5 au 8 juillet 2018 dans le quartier Sainte-Rose. Diapason propose aux festivaliers une panoplie d'artistes émergents provenant de Laval et de partout au Québec.

40 000 $ pour les prochains Championnats nationaux de soccer

L'Association régionale de soccer de Laval accueillera les Championnats nationaux Toyota U15 de l'Association canadienne de soccer en 2018, qui auront lieu à Laval du 2 au 8 octobre prochains. Afin de soutenir l’Association dans l’organisation de cet événement d’envergure, les membres du comité exécutif ont octroyé une aide financière de 40 000 $ à l’organisme. Rappelons que tous les ans, les Championnats nationaux de soccer ont lieu simultanément dans trois villes différentes à travers le pays et sont composés de trois événements, soit la Coupe U-15, la Coupe U-17 ainsi que le Trophée Jubilée et Trophée Challenge. Pour l'édition 2018, ce sont les villes de Laval, de Saskatoon et de Surrey qui ont été choisies pour accueillir les événements offrant une expérience de compétition de haut niveau pour quelque 550 joueurs, entraîneurs, personnel de soutien et officiels provenant de partout au Canada.

Championnat canadien de basketball masculin

Du 13 au 18 mars derniers, le Collège Montmorency accueillait les équipes venues de partout au pays pour disputer le Championnat canadien de basketball masculin. La Ville a accordé un soutien financier de 5000 $ à l’organisme pour la réalisation de cet événement.

Soirée-bénéfice de la Société Alzheimer de Laval

Le 23 mars dernier, la Société Alzheimer Laval (SAL) tenait sa grande soirée-bénéfice, dont l’objectif était de recueillir des fonds pour aider au financement des services directs offerts à la population lavalloise. Une subvention de 5000 $ a été octroyée à l’organisme pour soutenir la tenue de l’événement. Rappelons que la SAL est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’aider et d’accompagner les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée ainsi que de sensibiliser et d’informer la population et les professionnels qui travaillent auprès des personnes atteintes. Elle contribue également à la recherche.

Événement-bénéfice du C.I.EAU

Une subvention de 5000 $ a été octroyée au Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) qui organisait, le 22 mars dernier, un événement-bénéfice dont l’objectif était de célébrer les 10 ans de l’organisme et de rendre hommage à ses bâtisseurs. Les revenus générés par cette soirée permettront, notamment, de développer l’offre pédagogique scientifique du C.I.EAU et de faire face au défi de la relocalisation prévue en septembre 2018.

Réunion du comité exécutif

Rappelons le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle), se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.