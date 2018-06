Québec donne le feu vert au prolongement de l'autoroute 19

Le dossier d'opportunité étant terminé, le gouvernement du Québec a annoncé la forme que prendra le projet de la 19 et en a dévoilé les détails.

Le prolongement de la 19 comprendra donc :

La construction :

d'une nouvelle chaussée à trois voies, incluant une voie réservée aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage;

de quatre nouveaux échangeurs et le réaménagement de l'échangeur existant;

d'un nouveau pont à l'est du pont Athanase-David.

L'aménagement :

d'un stationnement incitatif et d'un terminus;

d'écrans antibruit.

Le prolongement et le réaménagement de la piste polyvalente.

S'inscrivant dans une perspective de mobilité durable, le projet, dont la zone d'intervention se situe entre le boulevard Saint-Martin Est, à Laval, et le boulevard Industriel, à Bois-des-Filion, contribuera notamment à améliorer la mobilité par la mise en place d'une infrastructure routière adaptée aux besoins des familles.

Par la même occasion, il permettra de rendre plus efficace l'offre de service en transport collectif, de favoriser le transfert modal et de réduire les coûts environnementaux et économiques liés à la congestion routière.

« Avec sa voie réservée aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage, le prolongement de la 19 permettra d'améliorer la fluidité, un enjeu majeur pour les régions de la couronne nord. Cette solution s'inscrit dans la vision de notre politique de mobilité durable annoncée tout récemment et répond aux besoins des usagers qui souhaitent réduire leur temps de déplacements et améliorer leur qualité de vie », souligne le ministre des Transports de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, André Fortin.

Le gouvernement a déjà effectué les travaux d'arpentage en mars dernier et prévoit réaliser, à partir de ce printemps, les relevés géotechniques et la caractérisation des sols requis dans le cadre de la préparation du projet. De plus, un appel d'offres sera lancé prochainement pour la réalisation des plans et devis. Les travaux préparatoires se poursuivront jusqu'en 2019.