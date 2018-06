Le comité exécutif de Laval en bref

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues les 18 et 25 avril 2018.

Les membres du comité exécutif ont accordé une contribution de 5000 $ pour la tenue du HackQC 2018. Cette seconde édition du hackathon provincial, présentée par la Ville de Montréal, aura lieu dans les locaux de l’ÉTS (École des Technologies supérieures) du 4 au 6 mai prochains. La compétition de programmation réunira neuf villes partenaires. L’objectif de l’événement est de valoriser les données ouvertes du portail Données Québec.

Cette plateforme gouvernementale, dont Laval est l’une des cinq villes fondatrices, réunit presque 1000 jeux de données ouvertes en provenance de plusieurs ministères, organismes et municipalités du Québec. L’objectif principal de l’événement est de réunir en un même lieu la relève intéressée par les technologies de l’information et de lui permettre de contribuer au développement des villes québécoises intelligentes tout en répondant aux préoccupations citoyennes. Environ 250 participants issus des milieux académiques et professionnels y sont attendus.

Sélectionnée selon les préoccupations actuelles, la thématique de l’Environnement sera à l’honneur pour cette édition du hackathon. Spécialement pour l’occasion, les villes partenaires libéreront des données relatives aux changements climatiques, à la foresterie urbaine ou encore à la qualité de l’air.

Politique de dénomination toponymique

La nouvelle Politique de dénomination toponymique a été adoptée par les membres du comité exécutif et sera soumise à l’approbation du conseil municipal. Celle-ci vient encadrer formellement la démarche visant à donner des noms aux rues, routes, immeubles publics, parcs ou lieu public d’intérêt.

Avec cette politique, les membres du comité exécutif ont également adopté une résolution constituant le comité de toponymie de la Ville. Un appel de candidatures pour recruter les membres qui formeront ce comité, auquel siègera le conseiller de l’Orée-de-Bois, Yannick Langlois, sera publié sous peu par le Secrétariat de la gouvernance.

Entente de 83 000 $ avec le Regroupement du sport à Laval ARSEL/CSL

Tout en maintenant un leadership afin d'harmoniser la contribution de ses partenaires du milieu du sport, la Ville de Laval collabore avec le Regroupement du sport à Laval ARSEL/CSL. L’entente de 83 000 $ approuvée par les membres du comité exécutif permettra de soutenir l’organisme dont les responsabilités visent l’accompagnement des associations régionales de sport de Laval par l'entremise de différents programmes.