Monique Sauvé candidate libérale dans Fabre

C’est entourée de plus de 70 militants et sympathisants que Monique Sauvé a été investie comme candidate officielle du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Fabre aux prochaines élections générales de 2018.

« J’ai la ferme intention de continuer à représenter les citoyens de Sainte-Dorothée, des Îles-Laval, de Laval-sur- le-Lac, de Laval-Ouest, de Fabreville-Ouest et de la partie de Chomedey située à l’ouest de la 100e avenue et au nord du chemin du Souvenir. Porter leur voix et être à leur écoute est essentiel pour moi. Mes priorités comme députée depuis deux ans et demi sont celles qui ressortent de mes rencontres avec les citoyens », a déclaré la députée et candidate libérale pour les élections générales de 2018, Monique Sauvé.

Un bilan positif

Instauration de la super-clinique Sainte-Dorothée et son tout nouveau service de radiologie inauguré le 26 avril 2018 ;

Arrivée du Carrefour santé 440 ;

Mise en place de l’initiative intergénérationnelle Le cœur n’a pas d’âge à la résidence La Luciole avec l’organisme Partage humanitaire. L’initiative est d’ailleurs nommée dans le budget 2018-2019 comme un exemple de projet porteur ;

Soutenir la journée Épifestif en collaboration avec la ferme Marineau et la Centrale des artistes ;

Assurer un leadership avec le Comité des citoyens de Laval-Ouest auprès de la Ville de Laval pour la nouvelle cartographie des zones inondables ;

Assurer un suivi personnalisé pour chaque citoyen venant nous voir ;

Le suivi serré de l’évolution des travaux du REM en collaboration avec les trois comités de citoyens du comté ;

Avoir entamé des discussions pour faciliter l’accès à l’autoroute 13 ainsi que pour faire face aux problématiques de congestion sur l’avenue des Bois ;

Maintenir des partenariats solides avec les différents acteurs et organismes du comté ;

Écriture d’un rapport sur les bonnes pratiques pour la lutte contre l’intimidation dans le comté ;

Annonce de la réfection du pont Louis-Bisson pour un montant allant jusqu’à 25 M$ ;

Investissements majeurs dans les écoles Ste-Dorothée, Raymond et La Source pour un montant de près de 2 M$ ;

Entamer des discussions avec la Société de transport de Laval pour améliorer l’offre de transport en commun dans les secteurs industriels ;

Développer des partenariats avec les écoles primaires du comté en organisant divers concours pour revitaliser le parc Marcel-Gamache à Sainte-Dorothée ;

Multiplication des rencontres avec de nombreux représentants des différentes communautés culturelles présentes dans le comté.

« En 2015, j’ai pris 10 engagements envers mes citoyens et chacun d’eux a été réalisé. Pour 2018, je proposerai de nouveaux engagements qui toucheront directement la réalité locale des citoyens et qui seront inspirés par eux. Je suis une femme de terrain, les citoyens me voient dans les différents événements et ils savent que je suis la fière ambassadrice de leurs préoccupations et que je mène à terme mes engagements », a conclu Mme Sauvé.