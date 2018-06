Reconnaissance du génocide grec pontique par la Ville de Laval

La conseillère de Chomedey, Aglaia Revelakis, se dit très satisfaite des décisions prises par les membres du Conseil municipal lors de la dernière séance tenue, le 1 er mai, ainsi que par l’adoption à l'unanimité de sa proposition visant à reconnaître le génocide grec pontique.

C’est à la séance du Conseil municipal du mois d’Avril 2018 et suite à de nombreuses mentions et essais de proposition durant les dernières années que la conseillère de Chomedey a déposé une résolution visant à faire reconnaître le génocide grec pontique par la Ville de Laval, à l’instar de nombreuses villes du Québec, du Canada et du monde.

Cette résolution, maintes fois rejetée en coulisses par l’administration en place, s’est enfin rendue à l’étape de proposition puis a été adoptée, suite au travail exemplaire et acharné de représentation et de conciliation d’Aglaia Revelakis auprès des divers acteurs politiques et communautaires de Laval. C’est donc dans une salle comble et sous une ovation générale que cette résolution a été adoptée à unanimité.

« Aujourd’hui, nous reconnaissons et commémorons officiellement la mémoire de ceux et celles qui ont été exterminés, massacrés ou déportés de leur terre natale et dont les enfants et petits-enfants habitent aujourd’hui à Laval », a déclaré Aglaia Revelakis suite à la séance du Conseil, s’adressant à un groupe très important de représentants de la communauté Hellénique venus pour l’occasion. « C’est un moment historique pour vous, qui participez aujourd’hui à notre société », a-t- elle ajouté.

Mercredi matin, le 2 mai, son excellence Dimitrios Azemopoulos, Ambassadeur de la Grèce au Canada, a d’ailleurs téléphoné à Aglaia Revelakis pour la remercier et la féliciter au nom du gouvernement Grec et de la communauté Hellénique au Canada.

Nouvelle politique de dénomination toponymique

Bien qu’il s’agisse d’un règlement passé sous le radar, Aglaia Revelakis a également pris le temps de féliciter et de remercier l’ensemble des gens ayant travaillé à l’élaboration de la nouvelle politique de dénomination toponymique, adoptée hier au point 10 - 28 de l’ordre du jour.

« En tant que membre du comité pour une meilleure représentation des femmes à Laval, j’ai été très heureuse d’apprendre qu’une place plus importante sera faite aux femmes dans la toponymie Lavalloise. Je félicite tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et je suis très fière de dire que nous allons de l’avant ! », a-t- elle déclaré au Conseil, donnant ainsi son appui à cette nouvelle politique.

Une conseillère pour le rassemblement

Seule conseillère réélue du parti Action Laval lors de l’élection municipale du mois de novembre 2017, Aglaia Revelakis s’est rapidement positionnée comme le pivot du rassemblement et de la conciliation au Conseil municipal, travaillant tant avec l’équipe du maire qu’avec le conseiller Claude Larochelle : « j’ai pris la décision depuis ma première élection en 2013 d’orienter mon mandat envers le citoyen d’abord et avant tout, même si cela peut se faire en dépit de l’intérêt partisan ou électoral », a-t- elle dit, « mon mandat, j’en fais le serment, sera mon dévouement aux intérêts des citoyens de Chomedey et de Laval », a-t- elle conclu.