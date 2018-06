Laval participe au Défi des villes intelligentes

La Ville de Laval, en collaboration avec la Société de transport de Laval, a soumis sa candidature au Défi des villes intelligentes. Le dossier proposé vient d’être jugé admissible et passe donc à la prochaine étape, soit l’évaluation par le jury en vue de choisir les finalistes.

« Nous sommes très fiers que notre candidature ait été acceptée par Infrastructure Canada. Le jury pourra constater, en parcourant notre proposition, que nos objectifs sont ambitieux, mais réalisables. Les résultats visés reflètent les enjeux prioritaires que les citoyens ont identifiés lors de la grande démarche de consultation Repensons Laval, débutée en 2014, et sont donc à l’image de notre collectivité : l’aménagement du centre-ville, l’efficacité des transports et la participation citoyenne », commentait Stéphane Boyer, conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau et responsable du dossier de la ville intelligente.

Énoncé de Défi

Dans leur proposition, chaque collectivité devait déterminer son Énoncé de défi, dont l’objectif était de décrire les résultats visés. La candidature de Laval a été ainsi détaillée : « Laval sera parmi les 75 meilleurs endroits pour vivre au Canada d’ici 5 ans*. Nous aménagerons un centre-ville animé, attrayant et inclusif où il fera bon vivre, s’épanouir, travailler, étudier, échanger et se divertir grâce à des déplacements efficaces, adaptés et conviviaux, facilités par des solutions mobiles intelligentes et durables. »

Solutions proposées

Parmi les moyens permettant à Laval d’atteindre les résultats visés, la proposition inclut une solution Centre-ville-en-tant-que-service, soit un système de systèmes permettant de maximiser la réutilisabilité des technologies et les données connectées au profit de tous.

Résultats du sondage

En parallèle de la préparation du dossier de candidature au Défi des villes intelligentes, les citoyens ont pu commenter le contenu proposé pour l'application mobile. Les trois éléments qui ont obtenu la faveur des répondants étaient une application qui :

permet de trouver facilement les offres de divertissement au centre-ville;

donne un accès facile aux moyens de s'y déplacer de manière efficace;

permet de trouver facilement les restaurants et les bars du secteur.

À propos du Défi des villes intelligentes

Cet important concours proposé par Infrastructure Canada représente, pour les collectivités qui ont choisi d’y participer, une occasion de mettre en valeur des projets dont l’objectif est d’améliorer la vie des citoyens. Le jury annoncera les finalistes de chaque catégorie au cours de l’été 2018. Ceux-ci recevront une subvention de 250 000 $ pour élaborer leur proposition définitive. Les gagnants seront annoncés au printemps 2019.

Cliquez ici pour lire le dossier de candidature proposé par Laval.

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/laval-participe-defi-villes-intelligentes.aspx

* Selon l’étude MoneySense « Canada’s Best Places to Live » pour les catégories suivantes : économie robuste (robust economy), transport convivial (transit-friendly) et art et communauté (arts & community).