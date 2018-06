Saul Polo sollicite un autre mandat dans Laval-des-Rapides

C’est entouré de plus de 180 militants et sympathisants que Saul Polo a été investi comme candidat officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Laval-des-Rapides aux prochaines élections générales de 2018.

« Je crois que nous avons passé un message clair concernant les prochains mois à venir : notre équipe est plus que prête et nous sommes déterminés à l’idée de défendre vigoureusement nos réalisations des quatre dernières années et de promouvoir les vrais enjeux qui touchent les citoyens de notre belle circonscription », a déclaré le candidat libéral pour les élections générales de 2018, Saul Polo.

Rappelons que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques pour nous donner les moyens d’investir davantage dans nos priorités. Depuis mai 2014, plus de 224 800 emplois ont été créés au Québec; le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois; plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille; il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.

« Laval-des- Rapides est vibrante, innovante et chaleureuse : j’ai hâte de pouvoir poursuivre le travail entamé sur le terrain et de démontrer à tous les citoyens que notre plan demeure celui qui leur assurera la meilleure qualité de vie sur le long terme », a conclu M. Polo.

