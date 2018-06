1,6 M$ pour la Coop des propriétaires de taxi de Laval

La ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, était de passage dans sa circonscription, le 22 mai dernier, afin d'annoncer une aide financière de 1,6 million de dollars, à la Coop des propriétaires de taxi de Laval. Mme Charbonneau en a fait l'annonce au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable, et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, et de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon.

L'aide financière accordée par le gouvernement du Québec permettra à la Coop des propriétaires de taxi de Laval de remplacer 28 véhicules de son parc par différents types de voitures électriques et pour les évaluer en conditions réelles d'utilisation. Le projet prévoit également le déploiement d'une infrastructure de recherche réservée aux véhicules de taxi composée de bornes de recharge lente (240 V) et de borne de recharge rapide (440 V).

« Ce projet permettra d’élargir l’offre de transport électrique sur l’ensemble du territoire de Laval. Il s’agit d’un grand pas en avant pour améliorer la qualité de vie des citoyens lavallois. Je suis également très fière que Laval soit aux premières loges pour accueillir un projet de cette envergure. Ainsi, notre région s’inscrit dans les principes de développement durable et de la lutte contre les changements climatiques », a tenu à souligner la ministre responsable de la région de Laval.

Cette aide est octroyée dans le cadre du Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis électriques, un programme financé par le Fonds vert qui a pris fin le 31 mars 2018. Le coût total du projet est évalué à 3 414 390 $. Les propriétaires de taxi membres de la Coop vont acquérir les véhicules électriques et contribuer ainsi au projet pour un montant de 1 170 000 $. La Ville de Laval assumera 50 % du coût de l’infrastructure de recharge jusqu’à un maximum de 300 000 $. Une contribution de 344 390 $ de la Coop complétera le financement du projet.

« À l’instar du gouvernement, la Ville de Laval partage le souhait de voir sur les routes davantage de véhicules électriques, dont les taxis. Pour cette raison, elle compte accorder une subvention de 112 000 $ à Coop Taxi pour l’aider à acquérir ses 28 véhicules électriques (4 000 $/véhicule). Cette subvention sera octroyée à partir de la réserve du programme de compensation des gaz à effet de serre, dont les fonds proviennent d’une tarification spécifique imposée aux promoteurs », d'ajouter M. Marc Demers, maire de Laval.

À propos du projet de la Coop des propriétaires de taxi de Laval

Le projet présenté par la Coop se réalisera en deux étapes, soit une phase d’analyse, de conception et d’implantation de l’infrastructure de recharge (janvier à octobre 2018) et une phase d’évaluation des véhicules en conditions réelles d’utilisation (octobre 2018 à novembre 2021). Les voitures seront équipées d’un système de collecte de données, et l’évaluation portera sur la performance des véhicules et de l’infrastructure de recharge, leur rentabilité financière, de même que sur la satisfaction de la clientèle et des chauffeurs.



La Coop souhaite atteindre les objectifs suivants :