L'équipe d'Action Laval fait le point sur l'avenir du parti

Le chef intérimaire d’Action Laval, Achille T. Cifelli, et la Conseillère de Chomedey, Aglaia Revelakis, ont fait le point sur l’avenir de leur parti à l’occasion d’une conférence de presse tenue le 28 mai.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue au Château Royal le 28 mai 2018 que les deux principaux dirigeants d’Action Laval, le chef intérimaire, Achille T. Cifelli et la Conseillère de Chomedey, Aglaia Revelakis, ont fait le point sur la dernière élection et sur l’avenir de leur parti.

Action Laval est un parti politique municipal lavallois ayant été fondé en 2013, à l’aube des élections de la même année, par Jean-Claude Gobé et quelques collaborateurs passionnés afin de doter Laval d’une administration répondant à ses aspirations. Portés à l’Opposition officielle, ses membres se sont démarqués par une critique constructive et rigoureuse de l’administration de Marc Demers ainsi que par la défense inconditionnelle des intérêts des citoyens de Laval.

Aujourd’hui, les électeurs d’Action Laval sont représentés au Conseil municipal par Aglaia Revelakis, Conseillère de Chomedey, réélue en novembre dernier. Bien que le parti ne dispose ni de cabinet ni de reconnaissance officielle, cela ne l’empêche pas d’être plus présent que jamais lors des séances du Conseil municipal et de nombreux événements.

«Nous disposons de moins de moyens que les autres, mais nous réussissons, par notre volonté et par notre sens du service, à être plus visibles. Rares sont les événements où nous sommes absents, qu’ils soient officiels, ou dans les rues de Laval», a déclaré le chef par intérim, ajoutant : « nous sommes expérimentés, nous sommes déterminés et surtout, nous sommes nombreux. La grande majorité des candidats défaits donnent du temps à leur quartier et à aider Aglaia dans son rôle de conseillère ».

Achille T. Cifelli, chef intérimaire : un plan pour l’avenir du parti

C’est suite au retrait de la vie politique du fondateur d’Action Laval, M. Jean-Claude Gobé, que Achille T. Cifelli a été nommé chef par intérim. « Une fois nommé chef intérimaire, je me suis rapidement mis à table avec ceux qui voulaient continuer, pour prévoir la suite. Pour faire un plan et travailler ensemble à notre avenir », a déclaré Achille T. Cifelli. Ce plan, simple, s’articule en trois étapes :

1. Re-structurer Action Laval, avec des règlements clairs, précis, ouverts, entérinés par l’assemblée générale. Cette nouvelle structure sera composée de forces vives, ayant à coeur les citoyens et travaillant avec eux, pour eux. Un comité exécutif, responsable devant l’assemblée, sera formé.

2. Élire un chef, lors d’une course à la chefferie ouverte, mais qui demandera aux candidats d’aller chercher un large minimum d’appui dans tous les districts de Laval. Cette course à la chefferie sera celle pour choisir le nouveau maire ou la nouvelle mairesse de Laval.

3. Convaincre les électeurs, rallier tous ceux qui souhaitent, comme nous, faire de Laval une ville plus riche, plus sécuritaire et où il fait bon vivre.

Aglaia Revelakis : un appel au ralliement

Pour la Conseillère de Chomedey, élue pour la première fois en 2013 et dont le bilan politique est indéniablement exceptionnel, cette restructuration du parti est bienvenue et nécessaire. «Même si j’ai été élue en 2013, je travaille en politique depuis très longtemps », a-t-elle indiqué. «Être dans un parti, c’est travailler à plusieurs pour concrétiser des idées et réaliser nos aspirations. Cette nouvelle structure nous permettra de passer à la vitesse supérieure, maintenant que nous avons appris des résultats de la dernière élection ».

Suivant les propos du chef intérimaire, Aglaia Revelakis appelle au ralliement de tous ceux qui se sentent négligés par leur parti, qu’ils soient dans l’opposition ou au pouvoir. « Nous vous offrons l’ouverture à vos idées et une place d’honneur pour servir les citoyens de Laval. C’est la seule raison pour laquelle nous nous présentons. Nous seuls disposons des réseaux nécessaires pour y arriver », a-t-elle indiqué.

En conclusion, Achille T. Cifelli et Aglaia Revelakis ont remercié les très nombreux bénévoles et amis qui, suite aux résultats décevants lors de la dernière élection, ont décidé de poursuivre leur engagement politique auprès d’Action Laval. « Nous allons être prêts pour l’élection de 2021, et c’est grâce à vous. »