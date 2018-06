Jean Rousselle sollicite un troisième mandat dans Vimont

C’est entouré de plusieurs militants et sympathisants que Jean Rousselle a été investi comme candidat officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Vimont aux prochaines élections générales de 2018.

« La passion pour la politique est toujours vive en moi. En effet, je suis fier et heureux de solliciter un 3e mandat auprès de mes citoyens de Vimont et d’Auteuil, et je suis déterminé à continuer de les représenter dignement à l’Assemblée nationale », a déclaré le candidat libéral pour les élections générales de 2018, Jean Rousselle.

Rappelons que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques pour nous donner les moyens d’investir davantage dans nos priorités. Depuis mai 2014, plus de 224 800 emplois ont été créés au Québec; le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois; plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille; il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.