Le logement social une priorité pour le PQ à Laval

Les candidates Sylvie Moreau (Vimont) et Odette Lavigne (Fabre) ont l’intention de promouvoir cette forme de logement pour répondre aux besoins de Laval.

Les deux candidates ont dévoilé leur engagement après une rencontre récente avec madame Jessie Poulette, présidente de la Fédération des organismes sans but lucratifs de Laval, Laurentides, Lanaudière se préoccupant de logement social (FOH3L).

« À Laval, quand on examine les statistiques de FOH3L, on constate que plus de 36 % des ménages dépensent plus de trente pourcent de leur revenu pour se loger. Cela est supérieur à la moyenne du Québec même si Laval est considérée comme une ville riche et florissante sur le plan économique. Manifestement, cette richesse ne se vit pas de la même façon pour les familles locataires dans la troisième ville en importance au Québec », d’affirmer Odette Lavigne, candidate dans la circonscription de Fabre.

Quant à Sylvie Moreau, candidate dans la circonscription de Vimont : « La situation à Laval démontre que les secteurs de Laval-des-Rapides et de Chomedey ont besoin d’une aide car on y retrouve le plus de personnes de 65 ans et plus habitant seules et qui consacrent des sommes importantes à se loger. Il faut aussi voir à l’accroissement des logements abordables dans les six circonscriptions Lavalloises où on trouve une moyenne de près de 10 pourcent de familles monoparentales dirigées par des femmes, et donc plus vulnérables financièrement ».

Les deux candidates se réjouissent que des organismes tels celui dirigé par madame Poulette se préoccupent de cette situation. « Advenant l’élection d’un gouvernement du Parti Québécois le premier octobre, celui-ci construira un minimum de 3 000 unités de logement social par année et s’assurera que les sommes de source fédérale en matière de logement social viennent s’ajouter à la stratégie québécoise afin d’atteindre la construction de 5 000 nouvelles unités de logement social annuellement », d’affirmer mesdames Lavigne et Moreau.

« Nous nous réjouissons que le Parti Québécois ait inscrit dans sa plate-forme électorale de se donner un État fort au service de la solidarité de celles et ceux qui en ont le plus besoin, et en particulier en matière de logement social », ont-elles conclu.