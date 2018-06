Un consensus politique attendu pour remplacer Serge Lamontagne

Le chef de l’Opposition officielle, Michel Trottier, salue le travail du directeur général de la ville de Laval, Serge Lamontagne, qui annonce aujourd’hui son départ pour occuper ses fonctions au sein de l’administration montréalaise. Il affirme que son remplacement sera l’occasion pour les élu(e)s d’arriver à un premier consensus depuis le remaniement politique du conseil municipal.

« M. Lamontagne a relevé le défi de redresser la Ville de Laval et lui redonner une vision tournée vers l’avenir et les besoins des citoyens, nous lui souhaitons une excellente poursuite professionnelle », a commenté M. Trottier. M. Trottier espère que le processus de direction intérimaire sera rapidement mis en place afin d’assurer la stabilité de la ville et le bon déroulement du conseil municipal, grandement transformé par la désapprobation du leadership du maire Marc Demers.

Le consensus entre les élus est nécessaire

La nomination de la personne qui prendra la direction de Laval devra être entérinée par les deux tiers des élu(e)s au conseil municipal. Pour le chef de l’Opposition officielle, ce sera l’occasion de démontrer l’ouverture du conseil et de réaliser un premier consensus depuis la crise politique qui a secoué l’hôtel de ville la semaine dernière.

« La nomination de la nouvelle direction de la ville nécessitera l’appui des deux tiers du conseil, obligeant un premier consensus entre l’équipe du maire, les dissidents, et les représentants de l’Opposition. C’est un travail de collaboration qui devra être guidé par le seul intérêt des citoyens, et non des bannières politiques »,a ajouté le chef de l’Opposition officielle.

Le chef de l’Opposition officielle demande également à ce que des représentants de tous les groupes politiques participent au comité de sélection des candidatures.