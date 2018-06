Christine Mitton candidate caquiste dans Laval-des-Rapides

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, est très fier d’annoncer que Christine Mitton sera la candidate de sa formation politique en vue de l’élection du 1er octobre prochain dans la circonscription de Laval-des-Rapides.

Diplômée de l’Université de Montréal en communications, Christine Mitton est une gestionnaire chevronnée qui compte plus de 25 ans d’expérience. Œuvrant dans le secteur public comme privé depuis plusieurs années, elle est avant tout guidée par son amour pour la culture québécoise.

En effet, avec l’équipe Spectra, Christine Mitton a contribué au rayonnement de plusieurs grands festivals québécois, comme le Festival de Jazz de Montréal, les FrancoFolies, le Festival Montréal en Lumière et l’International des Feux Loto-Québec. Avec l’équipe de la CAQ, Mme Mitton souhaite travailler à faire rayonner notre culture.

Christine Mitton est également membre du conseil d’administration de la Ligue nationale d’improvisation (LNI), depuis 1995, ambassadrice de la Petite maison de la Miséricorde, depuis 2007, et membre du jury de la Jeune chambre de commerce haïtienne de Montréal.

Une Lavalloise pour Laval

Lorsqu’est venu le temps d’officialiser sa candidature, Christine Mitton n’avait qu’un comté en tête : Laval-des-Rapides. Et les raisons de ce choix sont évidentes.

« J’ai mûrement réfléchi avant de me lancer dans cette course. Je le fais pour continuer à défendre ce Québec que j’aime tant, et surtout parce que Laval-des-Rapides c’est chez moi ! Je suis née dans ce quartier, j’y ai grandi et c’est ici que je vis. C’est avec beaucoup de fierté, de détermination et une grande fébrilité que je veux représenter et défendre les intérêts des gens que je connais et qui me connaissent, puisqu’ils m’ont vu grandir. Je lance une invitation à tous les nationalistes de Laval-des-Rapides, à tous ceux qui ont le Québec à cœur et qui sont désabusés des libéraux : offrons-nous enfin le changement positif que nous souhaitons tant et faisons entrer la CAQ à Laval ! », a déclaré Christine Mitton, qui fait du développement économique, de la mobilité urbaine et du transport collectif ses grandes priorités pour Laval-des-Rapides.

La candidate idéale pour Laval-des-Rapides

Le chef de la CAQ, François Legault, est très impressionné par la feuille de route professionnelle de sa nouvelle candidate. Elle connaît bien la politique québécoise puisqu’elle a travaillé au bureau du premier ministre dans les années 90 et dans des cabinets ministériels, a-t-il souligné. De plus, elle connaît la réalité des entrepreneurs et des dirigeants de petites entreprises, puisqu’elle a cofondé et dirigé sa propre entreprise de 2007 à 2015.

« Christine Mitton, c’est une fille de la place, qui a grandi à Laval-des-Rapides et qui connaît les gens, les enjeux et les aspirations des Lavallois. Elle a géré de grosses équipes dans ses fonctions, en plus d’être très impliquée socialement. C’est difficile d’imaginer quelqu’un de mieux préparé que Christine pour occuper les fonctions de députée », s’est réjoui François Legault.

M. Legault a appelé les citoyens de Laval à s’offrir un gouvernement intègre et proche de leurs préoccupations en octobre prochain. Après 15 ans de gouvernement libéral, les Québécois, Lavallois inclus, ont soif de changement. « On a besoin de nouvelles idées, d’un nouveau gouvernement avec une nouvelle équipe. Christine incarne ce changement voulu par la population. Christine : bienvenue parmi nous, dans l’équipe du changement », a lancé le chef caquiste.