Jean Habel aspire à un nouveau mandat

C’est entouré de plusieurs militants et sympathisants que Jean Habel a été investi comme candidat officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Sainte-Rose aux prochaines élections générales de 2018.

« Il y a plus de quatre ans, les citoyens de Sainte-Rose m’ont fait confiance en élisant le plus jeune député de l’Assemblée nationale. J’ai été rigoureux dans mes dossiers et à l’écoute des besoins et des revendications de mes concitoyens. J’éprouve beaucoup de fierté à faire mon bilan et à constater que mes engagements ont été respectés et réalisés, et ce, dans l’intérêt des Lavallois », a déclaré le candidat libéral pour les élections générales de 2018, Jean Habel.

Rappelons que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques pour nous donner les moyens d’investir davantage dans nos priorités. Depuis mai 2014, plus de 229 500 emplois ont été créés au Québec ; le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois ; plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille ; il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.

« Je suis des plus satisfaits des réalisations de notre gouvernement. Je suis prêt pour une deuxième victoire en octobre, au sein d’une équipe solide et dédiée, ayant à cœur les intérêts de la population québécoise. Une belle occasion de poursuivre ce qui a été entamé dans un premier mandat », a conclu M. Habel.