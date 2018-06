26 M$ pour la construction d'une école spécialisée à Laval

Le député de Sainte-Rose, M. Jean Habel, était de passage à l'école Jean-Piaget le mardi 26 juin afin d'annoncer un investissement de près de 26 millions de dollars pour la construction d'une école spécialisée pouvant accueillir une partie de la clientèle de l'école spécialisée Jean-Piaget.

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'avoir des infrastructures scolaires sécuritaires, de qualité et adaptées aux besoins des clientèles, qui diffèrent d'un établissement d'enseignement à un autre. C'est donc dans cette optique que nous annonçons la construction d'une école expressément pour les élèves ayant des besoins particuliers qui fréquentent l'école Jean Piaget. Un milieu d'apprentissage doit être stimulant et favoriser l'égalité des chances, l'une de nos priorités gouvernementales, et nous sommes fiers de contribuer à l'organisation et à l'épanouissement de tout un milieu de vie », de dire Jean Habel, député de Sainte-Rose.

Rappelons qu'un investissement de 608 millions de dollars a été annoncé pour permettre d'agrandir et de construire des écoles. Cette somme s'ajoute aux investissements en maintien d'actifs pour 2018-2019 totalisant plus de 1,6 milliard de dollars, dont 965 millions permettront de continuer la rénovation des écoles existantes dès l'an prochain.

« Un établissement comme l'école Jean-Piaget, qui accueille une clientèle de 4 à 21 ans en situation de handicap, requiert un environnement adapté pour offrir à ses élèves des services spécialisés répondant à leurs besoins. Comme le nombre d'élèves nécessitant ces services ne cesse de s'accroître dans la région, le défi est d'autant plus grand. Ces investissements permettront donc d'offrir un environnement propice à leurs apprentissages. L'équipe-école de Jean-Piaget travaille jour après jour au développement de l'autonomie et de l'autodétermination des jeunes. Les membres du personnel font preuve d'attention, de dévouement et de souplesse et j'en profite pour les saluer et les remercier de l'excellence de leur travail quotidien », a renchéri Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval.