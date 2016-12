Célébration de l’aviation pour les cadets de Laval

Les cadets de l’escadron 100 Laval ont eu la chance de participer à la Journée de l’aviation des cadets de l’Air, à l’École nationale d’aérotechnique de St-Hubert le 4 juin dernier. Cette journée unique dédiée aux passionnés de l’aviation a rassemblé près de 1 000 cadets de l’Air des quatre coins de la province.

Il s’agit du plus gros rassemblement annuel de cadets de l’Air au Canada. «Je me sens vraiment à ma place ici ! Tout ce qui est relié à l’aérospatial me fascine» mentionne le cadet Lucas Gallant «on a même pu visiter un hélicoptère Sea King !». Cette passion pour l’aéronautique ne se terminera pas là pour Lucas, car il participera au cours Aérospatiale avancé des cadets de l’Air, d’une durée de six semaines cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les cadets ont eu la chance d’assister à une démonstration de recherche et sauvetage, en plus de pouvoir visiter les hélicoptères CH-149 Cormorant et CH-124 Sea-King ainsi qu’un Jetstream de Pascan. Plusieurs exposants d’entreprises et écoles du domaine de l’aéronautique étaient présents afin de partager la multitude de possibilités qui s’offrent aux cadets en aviation et en aérospatiale. D’anciens cadets, ayant réussi de brillantes carrières dans différentes sphères de l’aviation et l’aérospatiale ont aussi offert des conférences sur leur parcours et comment le programme les avait aidés.

La Journée de l’aviation s’est terminée par une photo aérienne des plus grandioses. Les 1 000 cadets se sont rassemblés afin de former un 75 en l’honneur du 75eanniversaire de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Les cadets ont par la suite effectué plusieurs manœuvres et ont su rester aligner, une performance à couper le souffle du haut des airs!

Le Programme des cadets est accessible, sans frais, à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit d’un programme jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs citoyens aptes à relever les défis d’une société moderne et compétitive. De grands noms de l’histoire de l’aéronautique ont d’abord passé par le Programme des cadets de l’Air comme Chris Hadfield, Jeremy Hansen et Marc Garneau.

Pour voir les photos de l’événement, vous pouvez consulter sur les pages Facebook suivantes :

Ligue des cadets de l’Air du Canada - Québec et Vallée de l’Outaouais : facebook.com/CadetsAviationQVO

Cadets du Québec et de la Vallée de l’Outaouais : facebook.com/URSCE.RCSUE/ photos_stream.