Le seul CRP à Laval lutte pour sa survie

Mieux-Naître à Laval, seul centre de ressources périnatales (CRP) dans cette région administrative, lance aujourd’hui une campagne de financement d’urgence. L’organisme doit amasser 85 000 $ au cours des prochaines semaines afin de garder ses portes ouvertes et ainsi servir une clientèle en constante augmentation. En effet, quelque 4 300 bébés naissent chaque année à Laval, la 3e plus grande ville du Québec.

Mieux-Naître à Laval vient d’apprendre qu’il ne recevra pas l’argent public attendu du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), de qui relève sa mission. « On n’a pas d’autre choix… c’est soit fermer boutique ou tenter de nous autofinancer en attendant un changement de position de la part du MSSS, affirme la directrice générale Lysane Grégoire.

« La situation est incompréhensible… depuis sa création, Mieux-Naître à Laval a été reconnu comme respectant les critères établis par le MSSS et fait l'objet d'une cible prioritaire du Projet clinique de la région. Alors qu’on a le vent dans les voiles et que la clientèle augmente de jour en jour, il faudrait fermer? Heureusement, on jouit d’une excellente réputation et d’un solide appui de la part de nos clients et de nos nombreux partenaires locaux, régionaux et provinciaux. Dans l’absence de soutien de la part du MSSS, nous devrons compter sur ce capital de sympathie public pour sauver notre CRP » ajoute madame Grégoire.

La campagne de notoriété et de financement Pour nos bébés! vise d’abord les parties prenantes de la ville de Laval – clients et leur entourage, entreprises, organismes, leaders d’opinion, élus – mais aussi tous les Québécois engagés qui comprennent l’importance de soutenir les familles lors de la venue d’un bébé. « La vitalité et la pérennité des 17 CRP au Québec est un enjeu de société, affirme Amélie Landry, présidente du Réseau des CRP du Québec. Selon une recherche récente, la transition à la parentalité est une expérience parentale intense, porteuse de nombreuses conditions de vulnérabilité et génératrice de besoins multiples. Toutes les régions du Québec devraient donc se sentir concernées par la survie de Mieux-Naître à Laval, surtout que seulement 10 des 17 CRP sont actuellement financés et que plusieurs vivent des situations précaires. »

En guise d’introduction à la Politique de périnatalité 2008-2018, Philippe Couillard, ancien ministre de la Santé et des services sociaux, soulignait l’importance que l’on doit accorder à cette période vulnérable dans la vie des familles : Un enfant qui naît, c'est une histoire qui commence. Le réseau de la santé et des services sociaux et la société dans son ensemble doivent tout mettre en œuvre pour que, chaque fois, cette histoire soit la plus belle.

« J’ose croire que le Dr Gaétan Barrette se tient toujours garant de cette politique québécoise et partage toujours la même belle vision, ajoute Sandra Aresteanu, présidente de Mieux-Naître à Laval. Les CRP ont justement été mis en place par le MSSS et le Chantier de l’économie sociale pour actualiser la Politique de périnatalité. Depuis 2008, le CRP de Laval se développe bien et il doit perdurer! C’est un projet collectif né du constat du besoin de la population lavalloise d'obtenir certains services spécifiques sans avoir à sortir de la région ou à faire face aux prix moins accessibles du secteur privé. »

À propos de Mieux-Naître à Laval

Mieux-Naître à Laval est un organisme communautaire à but non lucratif et une entreprise d’économie sociale qui soutient les parents lors de la venue d'un bébé en leur offrant des services en périnatalité. En offrant un milieu de vie communautaire et interculturel, le CRP de Laval renforce le réseau social et agit en prévention. L'implication des parents est privilégiée et favorise le développement d’un sentiment d'appartenance. Chez Mieux-Naître à Laval, les parents sont outillés, informés et ils bénéficient d’un soutien personnalisé qui les aide à s’adapter à leur nouveau rôle maternel ou paternel.

L’organisme, dont la mission relève du MSSS, est incorporé sous la partie 3 de la Loi sur les compagnies au Québec et est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. Mieux-Naître à Laval est membre du Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) du Québec et du Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL).

Documentation:

- Ci-joint, feuillet d’information (FAQ), y compris une liste des alliés et un organigramme du MSSS qui présente la place des CRP au sein du réseau de la santé

- Témoignages vidéos, photos et affiche de la campagne sur www.pournosbebes.org – haute résolution sur demande

- Autre documents pertinents :

Politique de périnatalité 2008-2018;

Projet clinique de Laval;

D’un regard sur la vulnérabilité périnatale à une évaluation des services de « relevailles » offerts par les centres de ressources périnatales (CRP) du Québec;

L'apport de l'économie sociale dans le champ de la périnatalité