Deux parents lavallois s’impliquent pour leur enfant lors de la 21e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau

Le 8 juillet prochain, Alain Bernier et sa fille Kelly Ann, résidents de Laval, prendront part à la 21e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. Ils pédaleront ensemble pour une première année près de 50 km entre Boucherville et Verchères afin de recueillir des fonds pour les enfants atteints du cancer ou actuellement en rémission. Ils feront équipe avec la comédienne Marie-Claude Sabourin et Ginette Bruneau, qui sont porte-paroles du parcours de la Découverte. Il est à noter que plusieurs résidents de Laval participeront cette année au Tour sur plusieurs parcours différents.

Kelly Ann, âgée aujourd’hui de 13 ans, a décidé qu’elle avait une chance énorme dans la vie d’être en santé et souhaitait donc s’impliquer au sein de sa communauté pour aider les enfants malades. Elle vend des billets de tirage et organise toutes sortes d’activités à son école pour sa collecte, et ce, toujours appuyée par son père Alain. Tous deux formeront une super équipe pour le parcours de la Découverte!



Chantal Aubry, résidente de Laval également, participera aussi au Tour CIBC Charles-Bruneau et ce, sur le parcours de la Générosité. Sa fille Éloïse Desjardins, héroïne du parcours de la Générosité, a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë et elle est en rémission depuis février 2016. Chantal roulera donc en l’honneur de sa fille dans le cadre de l’évènement. Chantal devrait avoir près de 75 supporteurs pour l’aider dans cette belle aventure!