Plein de nouveautés dans les parcs cet été

Tout l’été, les citoyens profiteront d’une programmation variée dans leurs parcs en plus de s’amuser grâce à des activités originales. Lors du lancement de la programmation estivales des parcs lavallois, Gilbert Dumas, conseiller municipal de Marc-Aurèle-Fortin, a rappelé l’engagement de la Ville de Laval envers les familles : « Nous avons à cœur d’offrir aux citoyens des activités familiales de qualité. C’est pourquoi je suis fier de lancer aujourd’hui une saison estivale riche et innovante. »

Vive les pique-niques, les jeux libres et les œuvres d’art!

La Ville mettra à la disposition des citoyens 60 tables à pique-nique colorées réparties dans plusieurs de ses espaces verts. Voilà une idée invitante pour prolonger une visite au parc! Aussi, grâce à un partenariat avec Québec en forme, les familles auront accès à des coffres à jeux remplis d’équipement sportif et de loisir : ballons de soccer, de volleyball et de football, cerceaux, jeux d’anneaux, jeux de poche, frisbees, jumelles pour observer la nature et plus! L’achat d’équipement à moindre coût a été rendu possible grâce à la collaboration du magasin Canadian Tire de Vimont.

Comme autre nouveauté, les citoyens en auront plein la vue lors de leur arrivée dans certains parcs puisque l’artiste lavallois Olivier Gaudette a réalisé des œuvres artistiques sur les trottoirs et les bordures de rues. Les couleurs vives et les formes choisies sur ces trajets originaux susciteront certainement l’intérêt des petits comme des grands!

Nouvelle formule brunch pour le théâtre en plein air

Dès le 6 juillet, la comédie musicale Les Pouilleux est en tournée dans les parcs. Avec ses combats spectaculaires et ses chansons entraînantes, cette bande de malpropres saura certainement toucher les spectateurs. En nouveauté, les dimanches dès 10 h, les citoyens sont invités à apporter leur déjeuner ou à profiter d’un léger goûter, offert aux 50 premiers spectateurs. Aussi, la pièce est présentée les mercredis soirs et un samedi au parc des Prairies. À voir ou à revoir!

Des primeurs et des classiques au cinéma

Du 15 juillet au 24 août, les familles pourront apprécier des primeurs cinéma comme, entre autres, Zootopia, Angry Birds, Star Wars et Le livre de la jungle. Des classiques seront aussi présentés tels que Capitaine Crochet et Trouver Nemo. Dès la noirceur, chaises, couvertures et friandises à la main, tous pourront vivre un moment agréable en famille ou avec les voisins! Certaines projections seront précédées d’une animation thématique.

Art du cirque et jeu théâtral : des duos énergiques

À partir du 15 juillet, des spectacles d’acrobaties de cirque seront présentés dans plusieurs parcs. En version courte ou longue, les sœurs Kif-Kif et le duo Gabriel Laliberté et Delphine Bénazet feront des acrobaties à couper le souffle et des pitreries à mourir de rire. De quoi animer les soirées d’été de façon amusante pour toute la famille!

Des fêtes et des rendez-vous entre voisins

Plusieurs fêtes de quartier et des rendez-vous entre voisins sont organisés en juillet et en août. La vie de quartier sera à son meilleur le temps d’une épluchette de blé d’inde, d’un spectacle ou d’ateliers participatifs sur les sciences ou le bricolage!

Des envies de grandeur?

Encore cet été, les grands parcs de Laval s’animeront! Le parc des Prairies, le Centre de la nature, la berge aux Quatre-Vents et la berge des Baigneurs ont des programmations variées : activités de découverte des lieux, rendez-vous festifs, activités de mise en forme, spectacles culturels et plus! Ils recevront également les Zones musicales de Laval, ces concerts mettant en vedette, entre autres, des artistes émergents ou du genre populaire, de même que l’Orchestre symphonique de Laval.

Merci aux partenaires

En grande partie maître d’œuvre de la programmation, la Ville de Laval tient aussi à remercier tous les organismes qui contribuent à cette offre variée d’activités.

La Ville de Laval invite les citoyens à demeurer actifs tout l’été, par exemple en se rendant au parc à vélo ou à pied. La programmation complète est disponible à jouerdehors.laval.ca.