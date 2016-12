298 barils récupérateurs d’eau de pluie et 184 composteurs distribués dans sept IGA de Laval

Depuis le 18 mai 2016, 482 résidents des Laval et alentours ont pu obtenir un baril récupérateur d’eau de pluie ou un composteur domestique aux IGA de la région. En tout, ce sont près de 15 200 barils et composteurs qui se retrouveront cet été dans les jardins des citoyens grâce aux 217 supermarchés IGA participants à travers le Québec et le NouveauBrunswick et au soutien du Jour de la Terre.

L’escouade du Fonds Éco IGA est heureuse d’avoir effectué les distributions suivantes le 4 et 5 juin 2016.

46 barils et 25 composteurs distribués au IGA, Laval, boulevard de la Concorde Est le 4 juin 2016

36 barils et 35 composteurs distribués au IGA extra, Laval, autoroute Chomedey le 4 juin

43 barils et 24 composteurs distribués au IGA extra, Laval, boulevard le Corbusier le 4 juin

50 barils et 25 composteurs distribués au IGA extra, Laval, boulevard CuréLabelle le 4 juin

47 barils et 25 composteurs distribués au IGA extra, Laval, boulevard des Laurentides le 5 juin

43 barils et 23 composteurs distribués au IGA extra, Laval, boulevard ArthurSauvé le 5 juin

33 barils et 27 composteurs distribués au IGA extra, LavaldesRapides le 5 juin

Le duo écolo de l’été!

Cette année encore, les citoyens ont eu la possibilité de s’inscrire en ligne sur j ourdelaterre.org afin de peut-être remporter un baril ou, nouveauté de cette édition, un composteur domestique, chacun au coût modique de 30 $. D’une capacité de 200 litres chacun, les barils permettent de récupérer en moyenne 4 800 litres en un été. Cette eau peut alors servir tant pour les travaux de jardinage que de nettoyage extérieur. De leur côté, les composteurs permettent aux citoyens de poser un geste écologique important en valorisant leurs déchets organiques et en produisant du compost, un ingrédient clé du jardinage! On estime que 150 kilogrammes de matières organiques sont détournés de l’enfouissement ou de l’incinération chaque année grâce à un seul composteur domestique.

Un investissement de longue date des marchands IGA

Les marchands IGA posent une fois de plus des gestes concrets pour l’environnement dans leurs communautés. Rappelons qu’en juin 2008, en partenariat avec le Jour de la Terre, ils ont créé le Fonds Éco IGA dans lequel ils investissent actuellement leur huitième million de dollars afin de financer et concrétiser des centaines de nouveaux projets environnementaux.

À la fin de l’été 2016, environ 78 000 items écologiques dont de nombreux barils auront été

distribués en 7 ans et, fort de ce succès, le Fonds Éco IGA pourra continuer son engagement

auprès des communautés en matière d’environnement et de développement durable.

À propos du Fonds Éco IGA

Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette année leur 8e million de dollars. Il est géré par l’organisme Jour de la Terre qui se veut un levier de développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui répondent concrètement aux réalités du milieu et qui visent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement de façon durable. Depuis sa création, le Fonds Éco IGA a permis de distribuer près de 63 000 barils récupérateurs d’eau de pluie et de financer d’innombrables projets dans toutes les régions du Québec auxquelles s’ajoutent maintenant quelques villes du

NouveauBrunswick. iga.net/fondsecoiga