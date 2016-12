Adoption du budget 2016-2017 pour la Commission scolaire de Laval

Lors de la séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Laval (CSDL) tenue le 29 juin dernier, les commissaires ont unanimement adopté le budget pour la prochaine année scolaire 2016-2017. Ce budget de 529 millions $ permettra à la CSDL de maintenir le cap vers la réussite de ses 52 000 élèves tout en favorisant de nombreux projets, mesures et initiatives en lien avec la persévérance et la motivation scolaires de la jeunesse lavalloise.

« Nous sommes extrêmement fiers du budget 2016-2017 qui place l’élève et sa réussite au coeur des priorités de notre organisation. Notre saine gestion ainsi que l’amélioration et l’optimisation de nos pratiques nous permettent de dégager des ressources importantes et de dédier des sommes additionnelles pour les services aux élèves lavallois. Par ce budget et ses orientations, la CSDL démontre clairement sa vision et son intention de jouer un rôle clé au sein de la communauté lavalloise en matière d’éducation, de formation et d’économie régionale », déclare la présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie.

Plusieurs investissements sont prévus tant du côté du secteur jeunes que du secteur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, qui viendront favoriser les services à l’élève. À ce titre, mentionnons les sommes additionnelles de plus de 14 millions $ réservées pour la clientèle des élèves handicapées et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). La CSDL, reconnue pour son haut niveau de services offerts aux élèves handicapés, poursuit ainsi activement sa volonté de répondre aux besoins particuliers de cette clientèle en augmentation constante.

D’importants projets au niveau de ses infrastructures suivront également leurs cours, dont la construction de nouvelles écoles et le réaménagement de certains établissements, qui permettront à la CSDL de pouvoir scolariser sa clientèle en hausse dans des conditions optimales. En plus de ces améliorations, la CSDL prévoit un projet de développement de ses infrastructures sportives et récréatives qui servira l’ensemble des milieux et des secteurs lavallois. Elle entend ainsi faire profiter tant ses élèves que la communauté lavalloise de ses installations optimisées et modernes pour la pratique du sport et des loisirs.

Une organisation performante et un joueur économique majeur

À nouveau cette année, la CSDL prévoit présenter un des taux de dépenses administratives parmi les plus bas au Québec pour un organisme public. En effet, elle devrait y allouer aussi peu que 3,37 % de son budget 2016-2017, taux qui s’affichait à 3,49 % en 2015-2016. De plus, la CSDL verra le taux de sa taxe scolaire diminuer de 2 % pour l’année scolaire 2016-2017.

Par la stabilité de ses dépenses administratives, malgré une hausse de clientèle, et par la volonté de toujours optimiser ses pratiques, la commission scolaire présente le portrait d’une organisation des plus performantes qui garde le cap sur sa mission. Elle joue un rôle majeur dans l’économie lavalloise, étant l’un des plus importants employeurs à Laval avec plus de 7 000 employés, ce qui représente près de 360 millions $ en rémunération. Elle demeure un incontournable sur le plan de la formation de la main-d’oeuvre et du développement de nouvelles compétences, participant ainsi activement à l’économie du Québec. D’ailleurs, la CSDL prévoit une croissance des activités de son service aux entreprises, Formation Korpus, qui demeure une source de revenus considérable pour l’organisation et qui vise à augmenter le niveau de compétences au sein des entreprises et des organisations de la région.

À propos de la Commission scolaire de Laval

Présente partout sur le territoire de Laval, la CSDL est l’une des plus importantes commissions scolaires au Québec. Elle dessert plus de 52 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 54 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d’éducation des adultes et un service aux entreprises.