Un été chaud au parc des Prairies

Le parc des Prairies, situé en bordure du boulevard et de la rivière du même nom, charmera les visiteurs en juillet et en août. En plus de ses 5 kilomètres de pistes cyclables, ses modules d’exercice (Trekfit), son sentier piétonnier, ses bornes d’interprétation, le parc offre une panoplie d’activités tout l’été! Nombre de celles-ci sont offertes aux citoyens de tous les âges et certaines se déroulent sur un plancher de danse rigide et nouvellement agrandi.

Fête d’ouverture

Le vendredi 8 juillet, de 18 h à 22 h, aura lieu la première fête du parc et elle sera dédiée au lancement des activités de la saison estivale. Le maire de Laval, Marc Demers, sera sur place pour l’occasion (vers 19 h). Animation, initiations aux activités, kiosques et popcorn gratuit seront de la fête! L’ensemble des enseignants des cours de mise en forme et de danse seront aussi présents, de même que des ateliers pour les enfants, du matériel pour jouer, et plus encore! « Je suis très heureux de constater à quel point l’un de nos grands parcs est si populaire et fréquenté. Les citoyens gagneront à visiter le parc des Praires cet été grâce à la richesse de la programmation et à l’implication de plusieurs partenaires du milieu », souligne le maire Demers.

Nouveau : crèmerie mobile

Du jeudi au dimanche, durant les activités estivales, de jeunes entrepreneurs de 12 à 17 ans de la coopérative jeunesse vendront des produits de la crèmerie du CaFardeur. Rafraîchissements, grignotines et crème glacée au menu de l’été!

Vélo-duo : transport en triporteur pour les aînés

Issu du service Un vélo une ville, qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie des aînés en favorisant, entre autres, leur participation active dans le développement social et économique de leur communauté, l’activité Vélo-duo est nouvellement offerte au parc des Prairies. Ce service de balades utilitaires ou de plaisance en triporteur, offert gratuitement aux personnes âgées vivant en résidence ou à leur domicile de manière autonome, est disponible du 20 juillet au 25 septembre, du mercredi au dimanche de 8 h 30 à 16 h 30. Les réservations se font par téléphone au 1 844 VÉLO ÉTÉ (1 844 835-6383).



Les mercredis et jeudis : on bouge!

Quoi de mieux pour apprécier la belle saison que de pratiquer des activités physiques en plein air? Les mercredis, du 6 juillet au 24 août, le tai-chi, la danse en ligne, le zumba gold et un circuit d’entraînement sont offerts pour faire bouger les petits comme les grands. Les jeudis, du 7 juillet au 25 août, des séances d’exercice, de zumba et du cardio-latino parents-enfants sont au programme.

Les vendredis : découvertes latines

Les très populaires soirées de danse latine sont de retour! Depuis l’été dernier, les visiteurs du parc peuvent profiter d’un plancher de danse extérieur pour faire quelques pas sur des rythmes latins. Des cours variés sont offerts tous les vendredis soirs, du 3 juin au 26 août, à 19 h avec salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha. Le tout est suivi d’une soirée dansante dès 20 h.

Les samedis : cinéma en plein air et animation pour la famille

Les samedis, du 16 juillet au 27 août, dès 19 h, les films à succès Le bon dinosaure, Le livre de la jungle, Andry Birds (VF) et Zootopia (VF) seront projetés à la belle étoile. Juste avant, la plaine se transforme en un véritable terrain de jeux où le cirque, l’observation des étoiles, des ateliers scientifiques, des jeux géants et plus encore, amuseront les familles.

Les dimanches : spectacles musicaux et yoga

Les dimanches, du 17 juillet au 7 août, à 19 h 30, les Zones musicales s’arrêtent au parc des Prairies. L’Orchestre symphonique de Laval y tiendra un concert en plein air le 3 août et les autres dimanches seront consacrés à la nouvelle génération d’auteurs-compositeurs-interprètes dont le talentueux Vincent Appelby et Rose Bouche, et à des airs de musiques du monde avec Raices et Trio BBQ. En nouveauté, les dimanches du 12 juin au 28 août, de 9 h à 10 h, des cours de yoga sont offerts par Lululemon.

Finalement, la populaire fête de quartier de Laval-des-Rapides et de Pont-Viau, autrefois au parc Cluny, déménage au parc des Prairies! Le 27 août, de 14 h à 19 h, tous sont invités à profiter des spectacles, animation, épluchette de blé d’Inde et kiosques présents sur le site.

Merci aux loisirs Bon-Pasteur et à Diapason-Jeunesse pour leur collaboration active à l’organisation des activités.