Un cadet de Sainte-Rose se démarque au Centre d’entraînement de vol des cadets de la Région de l’Est

Le cadet William Hachey, 18 ans, a reçu la promotion au grade de cadet adjudant de deuxième classe, au Centre d’entraînement de vol des cadets de la Région de l’Est (CEVC Est), le 29 juin 2016. William s’est révélé être un excellent exemple pour ses pairs en plus d’être un bon leader dès ses premiers instants au centre.

Chaque été, les cadets qui obtiennent la promotion au grade de cadet adjudant de deuxième classe sont reconnus pour être les leaders les plus prometteurs à l’intérieur du Programme des cadets. Pour les prochaines six semaines, William aura la responsabilité de seconder un groupe d’officiers du Cadre Instructeur Cadets (CIC) dans l’instruction, la supervision et la discipline des 182 cadets et des 42 cadets-cadres du centre, en plus d’assister l’adjudant de première classe du centre dans ses fonctions de cadet sénior.

« C’est une très belle opportunité! », nous dit-il, quelques minutes après la parade qui clôturait trois jours intensifs de formations avancées en leadership et en techniques d’instruction. « Cet été mes objectifs sont de m’amuser bien entendu, mais aussi de faire en sorte que tous les cadets passent un bel été et réussissent le Cours d’aérospatiale avancée ou obtiennent leur qualification de pilote de planeur ou d’avion! »

Le Programme des cadets permet aux cadets-cadres, âgés de 16 ans et plus, d’obtenir un emploi d’été rémunéré et stimulant, via les camps d’été. Pendant près de sept semaines, ces jeunes ont l’opportunité de mettre en pratique leurs connaissances et habiletés en matière de leadership et de techniques d’instruction tout en se responsabilisant à travers les tâches qui leur sont attribuées. Le CEVC Est accueille 60 cadets sur le Cours d’aérospatiale avancée, 69 cadets sur la Bourse de pilote de planeur et 53 sur la Bourse de pilote d’avion du 26 juin au 14 août 2016.