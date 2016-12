Dévoilement de l’un des panneaux des circuits autoguidés sur la rivière des Mille Îles

C’est en présence de Mme Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose, de M. Jean Habel, député de Sainte-Rose, et de nombreux partenaires, qu’Éco-Nature procédait hier au dévoilement de l’un des panneaux d’interprétation compris dans ses nouveaux circuits autoguidés, à la Berge du Garrot, à Laval. Le projet visait à renouveler l’ensemble des panneaux de sensibilisation, les balises et la carte, après plus de 20 ans d’utilisation. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’appui financier de la Conférence régionale des élus de Laval, du Gouvernement du Québec, de la Fondation de la faune du Québec et de la Fondation TD des amis de l'environnement, dans le cadre du programme en matière de culture scientifique et technique pour la région de Laval.

La nouvelle carte, qui porte maintenant le nom de l’Odyssée sur la rivière des Mille Îles, permet aux visiteurs d’explorer le cours d’eau en toute sécurité. Ils peuvent aisément se repérer grâce aux balises (29) et visiter les îles de l’archipel. Il est également possible de découvrir sur les îles près d’une trentaine de panneaux d’interprétation qui traitent de sujets liés à la biodiversité ou des énigmes à résoudre. Les quatre parcours de durées variées conviennent à la réalité et aux besoins de chacun. Les jeunes familles souhaitant faire une excursion de courte durée pourront emprunter La tournée du grand-duc. Le bout du monde quant à lui sera plus adapté aux experts qui cherchent des défis à relever. Les circuits ont d’ailleurs été élaborés en tenant compte des difficultés auxquelles les pagayeurs doivent faire face (courant, passage étroit) et des points d’intérêt.

Enfin, de nouveaux aménagements ont été construits pour bonifier l’expérience du client : les jardins ancestral, médicinal et pollinisateur, l’hôtel à insectes, une station météorologique et deux plateformes à balbuzards. Éco-Nature a profité de la cérémonie pour dévoiler l’un des panneaux et pour faire visiter les trois jardins à ces partenaires.

Pour le directeur général d’Éco-Nature, M. Luc Ménard, ce projet montre clairement la volonté de l’organisme de se renouveler et de développer ses activités.