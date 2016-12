Pelletée de terre pour la nouvelle école dans le secteur Val-des-Ruisseaux!

Cet après-midi a eu lieu la pelletée de terre officielle soulignant les travaux de construction de la nouvelle école primaire de la Commission scolaire de Laval (CSDL) dans le secteur Val-des-Ruisseaux (Duvernay Est). La présidente de la CSDL Mme Louise Lortie était en compagnie de la ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation, responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, du maire de la Ville de Laval M. Marc Demers, de membres du conseil des commissaires de la CSDL ainsi que de membres de la direction générale. L’ouverture de la nouvelle école du secteur Val des Ruisseaux est prévue pour l’automne 2017.



Cette nouvelle école sera composée de 4 classes de préscolaire et de 24 classes régulières et pourra accueillir plus de 600 élèves. Construite sur deux étages, l’école comprendra, entres autres, un gymnase double, un espace pour le service de garde, une bibliothèque et une salle polyvalente. L’environnement de l’école sera composé d’un ensemble de parcs, d’espaces verts et d’espaces récréatifs. Ce projet représente un montant global de plus de 10 M$ et l’entrepreneur retenu pour effectuer les travaux de construction est le Groupe Geyser.



Une construction attendue

« Le gouvernement du Québec, par cet investissement démontre clairement que l’éducation est une priorité. Cette nouvelle école assurera un service de proximité pour plus de 600 élèves lavallois et leurs parents.» a souligné la ministre Francine Charbonneau. Le maire de la Ville de Laval a quant à lui déclaré : « La Ville de Laval est fière de soutenir la CSDL dans leurs projets de nouvelles construction d’écoles en rendant des terrains accessibles. Ce partenariat entre la Ville de Laval et la CSDL est essentiel pour faire de Laval un lieu privilégié et accueillant pour les familles. » Il va sans dire que ce projet devenait une nécessité afin de pouvoir scolariser les élèves le plus près possible de leur lieu de résidence.

« Nous assistons à une croissance considérable et continuelle de notre clientèle à Laval. La construction d’une nouvelle école primaire répondra donc au grand besoin d’ajout d’espaces de la CSDL. Je tiens donc à remercier Mme Francine Charbonneau qui représente le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le gouvernement du Québec pour cet investissement majeur favorisant ainsi un environnement propice aux apprentissages. Cette construction a également été possible grâce à l’entente relative à l’échange de terrains entre la Ville de Laval et notre commission scolaire. » a déclaré Mme Louise Lortie, présidente de la CSDL.

Avec ses cinq projets de nouvelles constructions et d’agrandissements d’écoles en cours, totalisant approximativement 46,5 M$, la CSDL augmente sa capacité d’accueil devant une clientèle grandissante en plus de contribuer activement au développement économique de la région de Laval. Bien que la plupart des travaux soient effectués du côté du primaire, un important nombre de projets seront également effectués pour le niveau secondaire.

Dans l’ordre habituel : M. Vincent Larouche, régisseur au Service des ressources matérielles de la CSDL, M. Paolo Galati, conseiller municipal quartier Saint-Vincent-de-Paul, M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval, Mme Louise Lortie, présidente de la CSDL, Robert-André Alexandre, commissaire circonscription Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, responsable de la Lutte contre l'intimidation, responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, M. Jean Godbout, directeur général adjoint aux affaires administratives et éducatives, ordre primaire, Mme Françoise Charbonneau, commissaire circonscription Duvernay, M. Raynald Hawkins, commissaire circonscription Vimont.