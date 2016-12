Une 10e année de collaboration entre Bureau en gros et le Club des petits déjeuners

Cette année marque le dixième anniversaire de l’annuelle campagne de financement organisée par Bureau en Gros au profit du Club des petits déjeuners. Depuis ses débuts, les différentes campagnes ont permis d’amasser plus de 2 M$ au profit du Club des petits déjeuners, ce qui représente plus de deux millions de déjeuners servis dans les différentes écoles bénéficiant des services de l’organisation à but non lucratif.

« C’est un honneur pour nous de pouvoir contribuer à notre façon au succès du Club des petits déjeuners. C’est avec beaucoup de fierté que nous participons annuellement à cette campagne qui mobilise à la fois nos associés ainsi que le grand public. Nous invitons tous nos clients à être généreux lors de cette campagne », commente M. Rudel Caron, vice-président régional, ventes et exploitation du Québec. « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la participation et la générosité des gens de chez Bureau en gros et ainsi entretenir une relation qui dure depuis dix ans », souligne M. Daniel Germain, président fondateur du Club des petits déjeuners. « Leur appui est essentiel pour nous afin de donner accès à un déjeuner nutritif à un plus grand nombre d’enfants possible d’année en année. Leurs efforts nous permettent de mener à terme notre mission qui est de nourrir le potentiel et la santé des enfants, en leur donnant à tous une chance égale de réussite », ajoute M. Germain.

Concrètement, dans la région de Laval, neuf Clubs des petits déjeuners sont présents et servent quotidiennement 826 déjeuners. C’est donc 136 290 déjeuners qui sont servis annuellement, entre autres, grâce à la précieuse aide de 83 bénévoles et des dons amassés tout au long de l’année au moyen de campagnes comme celle organisée par Bureau en gros.

Vous pouvez donc vous aussi faire une différence en effectuant un don à la caisse lors de tout achat dans un magasin Bureau en gros près de chez vous lors de la campagne qui se tiendra du 23 juillet au 4 septembre 2016. Vous pouvez également faire un don en ligne en tout temps au www.clubdejeuner.org/donnez.