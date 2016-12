Une deuxième édition pour la Fête du quartier Saint-Bruno

Monsieur David De Cotis, conseiller municipal du district de Saint-Bruno et maire suppléant, a annoncé la tenue de la deuxième édition de la Fête du quartier Saint-Bruno, organisé en collaboration Mercedes-Benz Laval et l’Équipe Sperano au profit de la Société Alzheimer de Laval.

L’évènement, qui souligne le 21e anniversaire de la société Alzheimer Laval, se tiendra au parc de Lausanne le 20 août prochain et aura pour objectif de sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer en plus d’amasser des fonds pour l’organisme. De plus, le film Star Wars : Le réveil de la force sera projeté en plein air dès 20h avec distribution de popcorn gratuit.

David de Cotis a tenu à inviter l’ensemble des familles de Saint-Bruno à s’approprier leur Fête de Quartier. « Je suis très heureux d’organiser cette Fête parce que c’est l’occasion de rassembler et de s’amuser entre voisins en plus d’être solidaires des défis que représente la maladie d’Alzheimer pour plusieurs familles lavalloises » a déclaré David de Cotis en marge de l’annonce.

Pour la directrice générale de la Société Alzheimer Laval, madame Lise Lalande, cet évènement aidera la Société de remplir sa mission : « Nous offrons de nombreux services, notamment des consultations, du répit pour les familles et des groupes de soutien. Les fonds que nous amasserons lors de l’évènement nous permettent de continuer notre travail et nous en sommes reconnaissants. »

« Mercedes-Benz Laval est fière de soutenir cet évènement familial au profit d’une bonne cause. Je pense qu’il est important pour les entreprises de s’impliquer dans la communauté et ceci en est un bon exemple » a pour sa part déclaré Louise Leblanc, propriétaire et vice-présidente de Mercedes-Benz Laval, commanditaire officiel de l’évènement.