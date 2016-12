Des cadets de Laval se démarquent à Bagotville

Lors de cérémonies qui se sont déroulées le vendredi 12 août et le samedi 13 août sur la base militaire de Bagotville, deux cadets de Laval se sont démarqués de leurs pairs. En effet, le cadet Yannick Mudinda, de l’Escadron 660 Des Mille-Îles, a obtenu la meilleure moyenne académique du cours d’aviation élémentaire alors que la cadette Laura Cardenas, de l’Escadron 710 Sainte-Rose, a reçu le prix de la meilleure cadette du cours de technologies de l’aviation et de l’aérospatiale élémentaire.

Pendant leur séjour au camp, les cadets Mudinda et Cardenas ont pu développer de nouvelles connaissances dans le domaine de l’aviation et de l’aérospatiale. Yannick et Laura ont développé des connaissances de base sur l’aviation, l’entretien d’aéronef et les opérations d’aéroport pendant leur séjour de trois semaines à Bagotville.

Chaque été au Québec, près de 5000 cadets ont la chance de participer, tout à fait gratuitement, à des camps d’été d’une durée de deux, trois ou six semaines. C’est un véritable rendez-vous annuel pour beaucoup de ces jeunes, âgés de 12 à 18 ans, qui y développent des amitiés durables, des souvenirs impérissables, ainsi que des expériences qui leur seront utiles tout au long de leur vie.



