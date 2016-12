Un été inoubliable pour des cadets de l’Air de Laval

Les cadets de l’Air de Laval ont connu un été fort en émotion au Centre d’entraînement de vol des cadets de la Région de l’Est (CEVC Est) au CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s’est terminé le 14 août 2016. Ces dix cadets ont été sélectionnés parmi des centaines de jeunes ayant démontré de fortes aptitudes en leadership ainsi que beaucoup de professionnalisme et détermination à accomplir leur rêve.



Trois cours exigeants

Le CEVC Est offre 3 cours aux jeunes de 14 à 18 ans, qui ne sont pas comparables à ce qui est offert hors du Programme des cadets.



Le Cours d'aérospatiale avancée vise à accroître la passion des cadets envers les sciences de l'espace, l'astronautique et l'astronomie. Les cadets auront l'opportunité de participer à plusieurs activités stimulantes à cet effet, incluant des lancements de fusées à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, une visite du Cosmodôme de Laval, une visite de l'Agence spatiale canadienne, des compétitions de robots et une simulation d'une mission dans l'espace en plongée sous-marine.



La Bourse de pilote de planeur, d’une durée de six semaines, a pour objectif de former des pilotes de planeur. La formation inclut des cours théoriques en vue de l’examen officiel de Transport Canada et environ cinquante vols en planeur. Cet été, 69 cadets ont été sélectionnés pour faire le cours sans frais, la majorité n’ayant pas encore son permis de conduire une voiture.



La Bourse de pilote d’avion, d’une durée de sept semaines, offre une formation complète de pilote privé avec des instructeurs hautement qualifiés. Plusieurs heures d’instruction théorique au sol ainsi que près de 50 heures de vol plus tard, la réussite de l’examen officiel de Transport Canada était entre les mains de ces cadets de 17 à 18 ans. Cet été, 53 cadets ont été sélectionnés à travers le Québec et la Vallée de l’Outaouais pour ce cours.



Escadron 100 Laval

Les cadets de l’Air de l’escadron 100 Laval se sont grandement démarqués sur plusieurs cours. En effet, le cadet Rudy Eigeleh, 16 ans, a obtenu le prix pour la plus belle performance en vol. « Ce programme a changé ma vie! » a-t-il déclaré peu après la parade finale. « Je porterai mes ailes de pilote de planeur fièrement! » Il était accompagné du cadet Sean Sukhdeo, 16 ans, qui a aussi reçu ses ailes de pilote de planeur. Le cadet Simon Colletti, 17 ans, a quant à lui terminé comme meilleur cadet de son escadrille (son groupe de cadets pilotes), sur la Bourse de pilote d’avion. Puis, le cadet Lucas Galand, 15 ans, a complété son Cours d’aérospatiale avancée avec succès.



Escadron 660 Des Mille-Îles

Le cadet Mahdi Rida, 14 ans, a choisi sa passion pour cet été, soit l’aérospatiale. « Je suis fier de moi, j’ai beaucoup performé cet été! » mentionne-t-il, peu après le dernier lancement de grosse fusée. Il fut accompagné par le cadet Thibault Vincent, 17 ans, qui a complété sa Bourse de pilote d’avion.



Escadron 709 Vimont-Auteuil

Le cadet Matteo Di Genova, 16 ans, a complété avec succès sa Bourse de pilote d’avion et possède maintenant sa licence de pilote privé de Transport Canada.



Escadron 710 Ste-Rose

Des ailes pour les cadets de l’Air de l’escadron 710! Les cadets Jorge Molina, 16 ans, et Georges Nasrallah, 16 ans, repartent à la maison avec leurs ailes de pilote de planeur. Le cadet Gabriel Roland-Dubé quant à lui repart avec ses ailes de pilote d’avion.



L’organisation des cadets du Canada est un programme jeunesse, offert gratuitement, aux jeunes de 12 à 18 ans. Les jeunes y trouvent un encadrement complet, des activités stimulantes ainsi que des outils précieux pour le passage à la vie adulte. Les camps d’été du Programme permettent aux cadets de mettre en pratique ce qu’ils ont appris au courant de l’année et de se développer des passions. Sport, marche militaire, tir de compétition, musique et plusieurs autres camps selon la spécialité de l’élément sont offerts. Le CEVC Est offre 3 cours soit le Cours d’aérospatiale avancée, la Bourse de pilote de planeur et la Bourse de pilote d’avion.