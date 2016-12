La Fondation Boston Pizza futurs espoirs lance sa levée de fonds annuelle des cartes pour enfant

Les habitants de Laval sont invités à faire une différence en achetant les cartes pour enfant Boston Pizza aux succursales de la Ville en effectuant un don minimal de 5 $ qui seront remis à la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs (FBOFE).

Chaque carte accorde un total de cinq repas pour enfants gratuits. De plus, les dons qui sont remis à la Fondation permettent à celle-ci de travailler en partenariat avec des organismes caritatifs afin de permettre aux jeunes de s'inspirer de mieux s'orienter grâce à une rencontre avec des exemples de vie. L'année dernière, Boston Pizza a amassé plus de 890 000 $ et l'entreprise compte bien dépasser cet ambitieux objectif.

Depuis ses débuts en 2006, cette populaire levée de fonds a engendré plus de 4,8 millions de dollars en don pour la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs. Annuellement, cette levée de fonds permet aux enfants de passer plus de 200 000 heures avec des modèles d’influence et des mentors.

« La situation s’améliore pour les enfants dans le besoin lorsqu’ils peuvent s’inspirer des bonnes personnes. Les 22 millions et plus levés au fil du temps par la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs sont venus directement en aide aux enfants, leurs offrant l’inspiration et le soutien qu’ils ont besoin pour réussir. L’année dernière, avec le soutien et la générosité de nos franchisés, notre personnel et nos invités à travers le pays, nous avons amassé un record de 890 000 $ et espérons battre ce record cette année. Les 200 000 heures et plus de mentorat offert aux enfants d’un bout à l’autre du Canada par la Fondation Boston Pizza ne seraient pas possibles sans la générosité continue de nos invités partout au pays. Nous leur en sommes très reconnaissants », raconte Cheryl Treliving, directrice exécutive de la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs.

Les Cartes pour enfant sont disponibles à l’achat en succursale et en ligne au BostonPizza.com du 22 août jusqu’au 2 octobre 2016 et peuvent être réclamées jusqu’au 30 juin 2017. En guise d’extra, les invités peuvent enregistrer leur Carte pour enfant sur leur compte MonBP pour recevoir un sixième repas pour enfant gratuit.