La fête de quartier de Saint-Bruno couronnée de succès: Cinquante-cinq mille dollars remis à la Société Alzheimer de Laval

Le vice-président du comité exécutif de Laval et conseiller municipal du district Saint-Bruno, David De Cotis, dresse un bilan positif de la fête du quartier Saint-Bruno organisée le dimanche 21 août dernier au Parc Lausanne. « Le fête a généré 55 000 $ de bénéfices entièrement versée à la Société Alzheimer de Laval » a déclaré M.De Cotis au terme de l’activité avant d’ajouter que « tous les commanditaires ont rendu possible ce résultat exceptionnel ».

Les bénéfices proviennent notamment des deux grands partenaires de l’événement, Mercedes-Benz Laval et Équipe Sperano Team. Louise Leblanc, v-p de Mercedes-Benz Laval, s’est réjouie du succès de l’événement, « je suis fière d’appuyer cette cause et je pense qu’il est nécessaire pour notre entreprise de redonner à la communauté, surtout pour soutenir une mission aussi noble » a-t-elle déclarée. M.Sebastien Sperano s’est également dit impressionné par l’ampleur de l’événement et par son impact positif, « je fais partie de la communauté de Vimont-Auteuil et cette fête de quartier me tient à cœur surtout parce qu’elle permet de soutenir le travail exceptionnel de la Société Alzheimer de Laval » a affirmé M.Sperano.

Rappelons que la ville de Laval et le comité organisateur de la fête dont font partie Jocelyne Frederic-Gauthier, Karyne Blanchette, Léo Savard, Lise Lalande, Luigi Morabito, Michelle Bolduc, Michel Poissant, Michel Reeves et Sylvain Lecavalier ont contribué à ce succès.

Mentionnons aussi que la Société Alzheimer Laval est reconnue pour l'excellence de ses services. Elle a d'ailleurs été 2 fois lauréate régionale du Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du Québec (2012 et 2014). La Société s’autofinance à hauteur de 40 % de son budget de fonctionnement. La Société Alzheimer Laval possède une des 4 résidences du mouvement Alzheimer au Québec. Elle est un organisme formateur agréé pour la formation professionnelle et milieu de stage. Il s’agit de la 1re ressource à être certifiée Music & Memory au Québec. Elle offre plus de 54 000 heures de répit aux familles, 4 700 consultations et 1 000 personnes assiste chaque année à ses ateliers, conférences et présentations personnalisées.