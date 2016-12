La 2e édition de Grande fête électrique de Laval arrive à grands pas

Suite au grand succès de la première édition de l’an passé, La grande fête électrique de Laval, organisée par l’Association des Véhicules Électriques du Québec, fait un retour en 2016!



Quand : le samedi 10 septembre 2016, de 12h à 16h

Où : 1600, boul. St-Martin Est, Laval

Le public aura l’occasion d’apprécier la conduite de différents modèles de véhicules électriques accompagnés par des bénévoles propriétaires passionnés. Il pourra s’informer de tous les aspects de la possession d’un véhicule électrique : programmes gouvernementaux, véhicules usagés, bornes de recharge à la maison, bornes de recharges publiques, autonomie et bien plus. De nombreux exposants seront sur place. Notamment, la STL qui viendra avec son autobus électrique.

France Cloutier, Directrice de l’AVÉQ-Laval, appuyée par une équipe de bénévoles dynamiques et dévoués, est heureuse d'inviter la population à ce grand événement gratuit pour tous.

«Venez conduire différents modèles de véhicules électriques et découvrez le confort, le silence, la douceur de roulement, la vivacité du moteur et l'absence de vibration en mouvement ainsi qu'à l'arrêt. Voyez comment ces véhicules sont bien équipés en technologie connectée. Vous découvrirez que l'on peut contrôler le chauffage et la climatisation à distance à partir de votre téléphone intelligent pour certains véhicules. Vous en apprendrez aussi sur les faibles coûts d'énergie et d’entretien ainsi que plusieurs autres avantages de conduire électrique. »

Ne manquez pas la GRANDE FÊTE ÉLECTRIQUE DE LAVAL le 10 septembre prochain. Cette seconde édition en offrira encore plus que l'an passé. Nous comptons sur votre présence!