Entreprises et organismes publics recherchés: Vos actions en santé et sécurité pourraient vous mériter un prix!

Votre entreprise ou votre organisme a mis en œuvre un moyen ou une méthode pour prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles? La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vous invite à participer aux Grands Prix santé et sécurité du travail, concours qui honore les employeurs et les travailleurs qui ont à cœur de rendre leurs milieux de travail plus sécuritaires.

Comment s’inscrire ?

Les entreprises et les organismes de la région de Laval peuvent soumettre leurs idées concrétisées en s’inscrivant en ligne, d’ici le 28 octobre 2016, au grandsprixsst.com dans la catégorie Innovation, sous l’une des classes suivantes : Petites et moyennes entreprises, Grandes entreprises et Organismes publics.

Les réalisations admissibles seront finalistes pour les prix régionaux, qui seront décernés au printemps prochain. Les lauréats régionaux seront automatiquement en lice pour le treizième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tiendra au printemps 2018 à Québec.

Lumière sur les visages de la prévention

Le concours des Grands Prix met en lumière les visages de la prévention dans toutes les régions du Québec. Il s’agit du plus prestigieux concours en matière de santé et de sécurité du travail. Les entreprises qui participent aux Grands Prix bénéficient de retombées positives : le concours contribue à rehausser leur notoriété et leur visibilité et démontre que ces entreprises ont comme valeur fondamentale la santé et la sécurité du travail. L’innovation contribue à éliminer les risques d’accident et à rendre les milieux de travail sécuritaires, en plus de mobiliser le personnel autour d’un enjeu de santé et de sécurité du travail.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix, communiquez avec Manon Galipeau, de la Direction régionale de Laval de la CNESST, au 450 967-3200 poste 3280.

La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

La CNESST est issue du regroupement, le 1er janvier 2016, de la Commission des normes du travail (CNT), de la Commission de l’équité salariale (CES) et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d’entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail au bénéfice des employeurs et des travailleurs. Sa structure de gouvernance est paritaire.