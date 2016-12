Laval à vélo : Vos conseillers vous invitent!

Messieurs Michel Poissant, conseiller municipal de Vimont, Nicholas Borne, conseiller de Laval-les-Îles, ainsi que David De Cotis, maire suppléant et conseiller de Saint-Bruno, prendront part à la 2e édition de Laval à vélo. Cette randonnée cycliste se déroule le 18 septembre prochain sur la pointe est de l’île et est destinée à tous les groupes d’âge et tous les niveaux.

En collaboration avec Vélo-Québec, cette activité se fait sur un circuit linéaire fermé à la circulation automobile, avec des haltes de service qui jalonnent les berges des Rivière-des-Prairies et des Mille-Îles. Avec le Centre de la nature comme point de départ, un parcours de 20 kilomètres et un parcours de 40 kilomètres sont offerts aux participants. Notez qu’un départ express pour les plus expérimentés est prévu.

Les conseillers municipaux qui se joignent à l’événement souhaitent voir plusieurs Lavalloises et Lavallois pédaler à leurs côtés lors de cette journée qui s’annonce bien amusante. On peut s’inscrire à Laval à vélo : au laval.ca, par téléphone au 1800 567-8356 poste 504 ou en personne à la Maison des cyclistes, située au 1251 rue Rachel Est à Montréal.