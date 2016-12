La 2e édition du Petit salon du portage arrive bientôt au Centre des congrès Sheraton Laval

Le petit salon du portage est née dans l'imaginaire de cinq mamans passionnée de portage et désirant promouvoir tous ses bienfaits. Le petit salon était au tout départ, une rencontre entre mamans où nous voulions échanger / vendre nos porte bébés, inviter quelques artisans ...Chemin faisant, notre projet fait boule de neige! Dans le milieu, tout le monde en parle! Le premier salon du portage au Québec s'organise ; commerçants, organismes nous contactent.

En mars 2016, a lieu le 1er Salon du portage à Laval, à la chapelle du Mont de la salle. Le succès de cette journée fût incroyable, commerçants, artisans et organismes ont été enchantés. Plus de 600 visiteurs (sans compter enfants, bénévoles, notre famille et amis) sont venus en quelques heures à peine. Nous avons remis les profits de cette journée à Préma Québec ainsi qu'à Nourri Source Laval.

La 2e édition a lieu le dimanche 25 septembre de 9h à 16h au Sheraton Laval. Cette édition s'annonce palpitante, nous avons réunie tous les commerçants, artisans et organismes œuvrant auprès de la périnatalité et maternité. Une journée bien remplie! Au menu: conférences, défilé de porte bébé, démonstration de zumba en portage, kiosques commerçants / artisans, swap (vente de porte-bébés usagés), organismes, ateliers de portage (débutant, intermédiaire et avancé) et bien d'autres. Nous sommes fières de présenter une nouveauté à cette édition ; la zone nouveau née où les parents qui attendent un enfant pourront aller poser toutes les questions relatives au 4e trimestre, les bienfaits du peau à peau, l'allaitement en portage et le portage du nouveau-né. Nous avons aussi une section « ajustements » où les parents seront conseillés pour le type de porte-bébé ainsi que les ajustements nécessaire pour le confort absolu. Lors de cet événement nous avons trois commanditaires majeurs (Agatha Boutique, Portage Double et Dahlia Wrap) ceux-ci font figure importante dans le domaine de la maternité au Québec. Nous remettrons les profits de cette édition à Préma Québec ainsi qu'à Mieux Naître Laval.