Tous les citoyens, sans exception, ont maintenant accès au Bois de l’équerre

Le maire de Laval, M.Marc Demers, et la conseillère du district de Sainte-Rose, Virginie Dufour, ont assisté hier matin à l'inauguration d’un sentier forestier adapté aux personnes à mobilité réduite au cœur du Bois de l’équerre. « Ce boisé est un lieu exceptionnel et tous les citoyens pourront maintenant en profiter », a déclaré le maire Demers en marge de l’événement.

« J’ai soutenu ce projet dès le début et je l’ai priorisé parmi les investissements municipaux dans Sainte-Rose. Je suis donc heureuse de voir le sentier ouvert aujourd’hui et de savoir que tous mes concitoyens pourront profité de ce magnifique lieu, sans égard à leur âge ou à leur condition physique » a ajouté Mme Dufour.

La réalisation de ce sentier de sentier de 1,3 km a été rendue possible grâce à la contribution de la ville de Laval et de la Fondation Alcoa qui y ont investi respectivement 70 000 $ et 40 000 $.

Légende de photo : De gauche à droite, Luc Blondeau, représentant de la Fondation Alcoa, Luc Leblanc, directeur général du Bois de l’équerre, Marc Demers, maire de Laval, Francine Charbonneau, députée de Mille-îles et Ministre responsable de la région de Laval, Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud et Virginie Dufour, consillère municipale de Sainte-Rose.