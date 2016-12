Le défi allaitement de retour à Laval

Le 1er octobre 2016 de 10h00 à 13h00 aura lieu le Défi allaitement 2016, événement familial et rassembleur de Nourri-Source Laval au Pavillon du Boisé Papineau.



La Semaine Mondiale de l’allaitement maternel a lieu chaque année et est soulignée de multiples façons à travers les différents organismes d’aide et de soutien à l’allaitement.

​Nourri-Source Laval vous attend au Pavillon du Boisée Papineau (3235 St-Martin Est, Laval) dès 10 heures le samedi 1er octobre.



De nombreux prix de présence seront remis grâce aux généreux commanditaires de l’événement. Il y aura sur place des activités pour toute la famille : spectacle, maquillage pour enfants, bricolage, conférences, exposants, massages sur chaise, photos de famille et d’allaitement, et plus encore !



C’est à 11h00 précisément, qu’aura lieu la mise au sein simultanée de tous les bébés présents, dans le cadre du Défi allaitement de la fondation Quintessence auquel participe Nourri-Source Laval. L’objectif de ce rassemblement est de promouvoir l’allaitement dans la communauté.



C'est donc avec un immense plaisir que Nourri-Source Laval vous invite à venir célébrer en grand l’allaitement lors de ce bel événement familial !