Le député de Laval-des-Rapides Saul Polo, remet un certificat honorifique

Le Prix Leviers rend chaque année hommage aux jeunes aux parcours de vie différenciés, qui ont su développer leur pouvoir citoyen, et devenir ainsi des acteurs du développement de leur communauté.

Ce mardi 4 octobre avait lieu son gala annuel, à l’Assemblée nationale du Québec.

Le député de Laval-des-Rapides a remis à cette occasion un certificat honorifique à Laura Duquet Legeais, une jeune lauréate qui réside dans sa circonscription de Laval-des-Rapides.

«En véhiculant des valeurs de respect, de partage et de solidarité qui sont chères à notre société, Laura représente un bel exemple de réussite et de persévérance pour tous nos jeunes, et je suis fier de la compter parmi les résidents de Laval-des-Rapides.» a déclare M Polo.