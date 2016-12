Le Centre de formation horticole de Laval célèbre son 20e anniversaire

Le jeudi 6 octobre dernier se tenait un événement pour souligner le 20e anniversaire du Centre de formation horticole de Laval, établissement de formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval (CSDL). Étaient présents membres du personnel et membres de la direction (anciens et actuels), accompagnés de nombreux intervenants.

Pour l’occasion, un Chêne bleu a été planté au cœur du grand jardin du centre, où se déroulait la fête. Cette plantation a été effectuée en présence de madame Jocelyne Picard, ancienne directrice du centre, madame Louise Gohier, ancienne directrice du centre, monsieur Michel Lamond, fondateur et ancien conseiller pédagogique du centre et docteur en biologie végétale, madame Françoise Charbonneau, commissaire de la CSDL, monsieur Gilles Desjardins, directeur actuel du centre et madame Louise Lortie, présidente de la CSDL.

Depuis vingt ans maintenant, le Centre de formation horticole de Laval de la Commission scolaire de Laval poursuit une ligne pédagogique exigeante, empreinte d’audace et d’expertise. Au cours des vingt dernières années, le centre a formé plus de 2 000 élèves dans les programmes d’Horticulture, de Réalisation d’aménagements paysagers, d’Arboriculture-élagage et de Fleuristerie.

Sa mission demeure sans contredit la réussite de ses élèves, mission portée par 50 enseignants dévoués et généreux. Chacun d’eux cumule une expérience de travail dans sa discipline. Ils sont paysagistes, horticulteurs, fleuristes, agronomes, jardiniers et arboriculteurs-élagueurs.

Le Centre de formation horticole de Laval, qui regroupe au total 63 enseignants et membres du personnel de soutien, a ainsi maintenu un développement de compétences et un niveau d’expertise qui répond à une industrie en constante évolution, formant des élèves reconnus sur le marché du travail par leurs compétences rigoureuses et leur professionnalisme.

Le Centre de formation horticole de Laval est situé au 1051, croissant Pierre-Bédard.

Pour plus d’information, visitez le www.cslaval.qc.ca/centrehorticole/

