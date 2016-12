« Colloque Habitons Laval : le logement social en 2016 »

Près d’une centaine de personnes de tous les milieux se sont réunies aujourd’hui pour réfléchir à la situation du logement social et communautaire lavallois à l’occasion du colloque Habitons Laval organisé par la Table régionale des organismes communautaires en logement de Laval (TROCALL). En effet, dans le contexte de l’adoption prochaine d’une politique sur le logement social par la Ville de Laval, ce colloque visait à réunir divers secteurs de la société civile afin de réfléchir sur les besoins en logements sociaux ainsi que les barrières qui font en sorte que le développement de tels projets est si difficile.

L’avant-midi a été consacré à diverses conférences portant sur la conjoncture politique et les possibles opportunités en matière de logement social et communautaire et sur le rôle des municipalités suivies d’une présentation du service d’urbanisme de la Ville de Laval. Les participants ont par la suite pu assister à des ateliers ouvrant la réflexion sur la mixité sociale et l’inclusion, l’accessibilité universelle, les étapes de développement d’un projet d’habitation communautaire et sur diverses réussites en matière de logement social et communautaire.

« Cette journée d’échanges a permis de bien informer et d’outiller les participants sur les tenants et aboutissants du logement social et communautaire à Laval, mais surtout de les rallier pour les prochaines étapes à venir. Le constat dégagé est clair : les besoins en matière d’habitation communautaire sont criants à Laval. Plusieurs embûches ont été relevées : la difficulté de trouver un terrain, le peu d’unités attribuées dans notre région, les longs délais de réalisation d’un projet d’habitation communautaire et l’absence d’un Code du logement. La grande participation à ce colloque nous indique que nous devons poursuivre notre mobilisation et nos revendications pour le développement et la pérennisation du parc lavallois de logements communautaires », de résumer Madame Claudine Inizan, porte-parole de la TROCALL.

La réalisation de ce colloque a été rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Laval et de la Société d’habitation du Québec et la mobilisation des membres de la TROCALL.



Initiée par l’ACEF de l’Ile-Jésus, il y a maintenant 10 ans, la TROCALL regroupe une quinzaine de partenaires communautaires et coopératifs issus de différents milieux (jeunes, immigrants, femmes, personnes âgées, familles). Les membres de la TROCALL se sont donné comme objectif de réunir les partenaires lavallois et lavalloises intéressés à échanger et discuter des enjeux en matière de logement. En établissant un consensus avec les partenaires municipaux et communautaires quant aux priorités de développement, la Table espère faciliter le développement de logements sociaux sur le territoire lavallois.