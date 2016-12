Ouverture d’un 2e point de service pour le Centre de pédiatrie sociale de Laval

Le jeudi 20 octobre, le Centre de pédiatrie sociale de Laval a célébré son cinquième anniversaire et l’ouverture de son second centre sur le territoire lavallois lors d’un cocktail dinatoire à la Salle de réception Paragon. En effet, un nouveau point de service est maintenant intégré à même l’école Saint-Paul dans le secteur de Chomedey.

Sous la présidence d’honneur de Monsieur André Denommée, ancien directeur de l’Office municipal d’habitation, l’évènement a rassemblé quelque deux cents personnes et a permis de souligner le travail accompli auprès des enfants lavallois vulnérables et les projets de développement prochains. Monsieur Marc Demers, maire de Laval, a souligné le rôle de la pédiatrie sociale auprès des enfants en situation de vulnérabilité à Laval. Pour la présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL), Madame Louise Lortie, l’ouverture d’un second point de service à l’intérieur même d’une école lavalloise illustre le rôle central que jouent les établissements scolaires au sein de la communauté : « Nos écoles sont au cœur des quartiers lavallois et sont au service de la collectivité. La porte 2 de l’école Saint-Paul représente maintenant la porte d’entrée du nouveau point de service du Centre de pédiatrie sociale de Laval. C’est une façon de souhaiter la bienvenue aux quelque 1120 élèves de l’école, mais aussi à l’ensemble des Lavallois. »

Il y a cinq ans, le Centre de pédiatrie sociale de Laval s’installait à proximité de l’école primaire Simon-Vanier, soit l’une des écoles les plus défavorisées de la Commission scolaire de Laval. À l’époque, cette école était vulnérable au niveau des résultats scolaires de ses élèves alors qu’en 2015-2016, l’école Simon-Vanier se classait désormais au 4e rang des écoles les plus performantes de la CSDL. Bien que ces résultats soient attribuables à diverses initiatives et à des efforts concertés, l’arrivée du Centre de pédiatrie sociale représente assurément un facteur explicatif.

À propos du Centre de pédiatrie sociale de Laval

Le Centre de pédiatrie sociale Laval est un organisme sans but lucratif certifié par le Réseau de pédiatrie sociale en communauté du Dr Julien, ayant un point de service à Place St-Martin et un point de service à l’école St-Paul. Le CPS Laval contribue au développement global des enfants et des adolescents dont l’état de vulnérabilité pourrait affecter leur santé, leur développement et leur intégration à l’école. Il fait aussi la promotion des intérêts et du droit des enfants et de leur famille.