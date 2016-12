L’agroalimentaire en 2016 : place aux défis!

Diversité, découvertes et réflexions seront au menu de l’événement phare de la culture scientifique à Laval, la Quinzaine des sciences du Collège Montmorency, qui sera de retour du 1er au 17 novembre 2016 sous le thème Miam! Science et agriculture.



Science, agriculture et innovations L’essor des civilisations est intimement lié au développement de l’agriculture. Au 21e siècle, nourrir une population mondiale en constante augmentation est un défi de taille. La Quinzaine s’intéressera à ce défi que représentent l’exploitation et la transformation de manière durable de notre milieu naturel pour produire les végétaux et animaux essentiels à notre alimentation. La thématique de cette année explorera donc tant ces enjeux que les diverses approches innovantes qui ne cesseront de prendre part aux solutions



Programmation pour tous les goûts

Cette 13e édition de la Quinzaine des sciences propose une myriade d’activités qui se tiendront au Collège Montmorency et dans la région de Laval : conférences, kiosques, forums, expositions, concours et autres activités spéciales. Soulignons la conférence d’ouverture Prévenir le cancer, c’est possible!, du docteur Richard Béliveau, le 1er novembre à la Salle André-Mathieu. Docteur en biochimie et auteur prolifique, Richard Béliveau nous plongera au cœur d’un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin.



Le 7 novembre, le professeur Stéphane Durand, chroniqueur à l’émission Les Années-Lumières de Radio-Canada, sera de passage au Collège pour une conférence insolite où il nous entretiendra de différents sujets surprenants, déroutants, tous plus insolites les uns que les autres.



En collaboration avec l’organisme français Double-Hélice, le Collège accueillera pendant toute la durée de la Quinzaine l’exposition La planète à notre table, qui présente les impacts de nos choix alimentaires et leurs conséquences sur le climat, la biodiversité et l’équilibre alimentaire dans le monde.



Parmi les activités récurrentes, mentionnons les populaires visites guidées gratuites de la station de production d’eau potable de Sainte-Rose et de la station d’épuration des eaux usées La Pinière, avec la collaboration du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU), ainsi que l’accès gratuit à l’exposition Le cerveau, c’est génial! présentée au Musée Armand-Frappier.



Pour clôturer de la Quinzaine, pas moins de 21 kiosques seront tenus par les étudiants en Techniques de diététique à l’agora du Collège le 17 novembre. Au menu : découvertes des différentes propriétés de la bette à carde, du kéfir, du millet et bien d’autres!



Des partenaires fidèles La Quinzaine des sciences est un projet financé dans le cadre de l'Entente spécifique en matière de culture scientifique et technique de Laval. Elle compte de nombreux partenaires qui contribuent chaque année à l’élaboration d’une programmation riche et diversifiée.



Vous pouvez suivre la programmation complète de cette 13e édition sur le site Internet du Collège : www.cmontmorency.qc.ca/qs.