Portes ouvertes au Collège Montmorency

Le Collège Montmorency tiendra ses Portes ouvertes le 8 novembre prochain, de 16 h à 21 h. Les élèves de cinquième secondaire, leurs parents et toutes les personnes qui désirent faire une demande d’admission au Collège sont invités à venir rencontrer des professeurs, des membres du personnel et des étudiants, pour en découvrir davantage sur les programmes d’études et sur la variété d’activités et de services offerts à Montmorency.



À l’agora, les visiteurs pourront obtenir des informations sur l’admission, l’orientation scolaire et professionnelle, les cours de la formation générale (français, anglais, philosophie, éducation physique et cours complémentaires), les activités étudiantes, les équipes sportives, les projets internationaux, l’alternance travail-études, les prêts et bourses et les services d’aide. Ils pourront ensuite se diriger vers les départements pour visiter des classes et des laboratoires propres à chacun des programmes d’études. De plus, des étudiants animeront des visites guidées pour montrer les aires communes comme le bloc sportif, la bibliothèque et les nouvelles classes de pédagogie active.



Chaque automne, l’événement attire près de 5 000 visiteurs. Les Portes ouvertes du Collège Montmorency sont un incontournable pour confirmer son choix de programme et de cégep avant le 1er mars. C’est donc avec enthousiasme que l’équipe du Collège accueillera les visiteurs et répondra à leurs questions le 8 novembre prochain.



Le Collège Montmorency est le seul cégep de Laval. Il accueille plus de 7 500 étudiants inscrits dans l’un au l’autre des cinq programmes de formation préuniversitaire et des 20 programmes de formation technique. Situé en face de la station de métro Montmorency et du terminus d’autobus, il est facilement accessible. Pour plus d’informations, visitez le www.cmontmorency.qc.ca.